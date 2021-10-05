Первые слова Юлии Пересильд и Клима Шипенко по прибытию на МКС после трудной стыковки: «Пскову привет! Мы пережили шок во всех смыслах»

Юлия Пересильд и Клим Шипенко на МКС. Фото: Кадр видео

5 октября случилось историческое событие — первый в истории киноэкипаж (актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров) вышел на околоземную орбиту и был доставлен на МКС, чтобы снять первый фильм в космосе под названием "Вызов".

Что и говорить, путешествие началось так, словно кто-то сверху сам записывал фильм об этой экспедиции. Приблизившись к МКС, корабль «Союз МС-19» потерял связь на 10 минут, потому что попал в «серую зону». Целая вечность и вся жизнь пронеслась перед глазами всех, кто наблюдал эту нервную стыковку: военно-космического руководства, семей экипажа и звезд, что смотрели за полетом на Байконуре.

Однако Антон Шкаплеров вышел-таки на связь и выполнил команду ЦУП — после отказов двух систем стыковки, расположенных на МКС, начал маневрировать и вручную стыковать корабль. В это время Клим Шипенко снимал происходящее на камеру, а Юлия Пересильд по-настоящему ассистировала командиру экипажа. Все происходило не в съемочном павильоне Мосфильма, а на орбите. За 10 минут корабль удалось пристыковать и дальше все шло без сюрпризов. Около 18 часов творческий экипаж уже сдавал костюмы на сушку. И знакомился с международной командой МКС.

Смотреть видеосюжет Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вышли на связь с ЦУП

Переодетые в новенькие космические костюмы актриса, режиссер и космонавт-герой вышли на связь с ЦУП и поделились впечатлениями.

— Пскову привет! Новым для нас в полете было все, — деликатно умолчала о заминке во время стыковки Юлия Пересильд. — Каждые 10 секунд приносили нечто новое. Мы, конечно, только встретились со всеми, кто живет на МКС давно, будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю.

— Да, конечно, так и есть, — поддержал коллегу Клим Шипенко. — Никак невозможно поверить, что это произошло на самом деле. Столько мы ждали этого. Есть ощущение, что это сон. И все, что происходило [в полете], было для нас шоком. Во всех смыслах этого слова. Но приятным. Мы рады прибыть на МКС, нас очень тепло встречают. Сейчас будем осознавать, где мы. Пять минут назад влетели сюда.

— А мне понравилось, что все прошло быстро, — объяснил Антон Шкаплеров. — Самый быстрый мой полет. Да, в конце произошла небольшая заминка, но действовали, как нас учили в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. Спасибо ЦУП и отдельно Владимиру Алексеевичу Соловьеву (74-летний ученый, космонавт, 8 выходов в открытый космос, руководитель российского сегмента МКС, автор научных трудов), который, понимая, что не будет связи, сказал действовать самостоятельно и принимать решение — стыковаться вручную. Все получилось. Юлия и Клим не мешали, даже помогали. Молодцы. Действовали, как учили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые в истории российский киноэкипаж отправили в космос ради съемок. Внутри корабля Юлия Пересильд и Клим Шипенко

В Год науки и технологий в России произошло историческое событие.

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» со съемочной группой, то есть непрофессионалами, впервые вышел на орбиту для съемок кино (подробности)