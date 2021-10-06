Трансляция пуска киноэкипажа проекта «Вызов» побила рекорд «Евровидения-2021» по рейтингам

Старт корабля «Союз МС-19» с кино-экипажем на борту транслировали по всему миру. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

5 октября в полдень Первый канал показал, как в небо взмывает ракета с киноэкипажем МКС-66 на борту. В корабле «Союз МС-19» на орбиту вышли режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. Поистине беспрецедентный и волнительный момент в интернете (это помимо телетрансляции) собрал более 13 миллионов просмотров. Что на 30% больше, чем число просмотров долгожданного финала «Евровидения-2021», которое прошло в оффлайн-режиме в Нидерландах. Трансляция шла на четырех языках: русском, английском, французском и испанском.

Фото: Александр ГУСОВ

Первый показывал пуск ракеты во всех официальных аккаунтах: в соцсетях «Одноклассники», ВК, в YouTube и онлайн-платформе Яндекс.Дзен. А также в молодежном приложении Тик-Ток.

Фото: Александр ГУСОВ

Сопричастные чудесному моменту зрители также получили возможность запустить собственную ракету в космос. Виртуальную. Скачавшие бесплатное приложение Первого канала пользователи более 220 тысяч раз отправили цифровой аналог корабля «Союз» оттуда, откуда пожелали. Это стало возможно благодаря технологии дополненной реальности.

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Фото: Первый канал

Пережив нервную стыковку , члены экипажа выгрузились на МКС и приступили к повседневной жизни космонавтов. Скорее всего, они уже начали снимать кино прямо на космической станции, потому что 17 октября им надо будет вернуться домой.