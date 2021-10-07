Находящегося в тяжелом состоянии народного артиста Валерия Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ

У артиста серьезное поражение легких - 75-85% Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня стало известно об ухудшении состояния здоровья больного коронавирусом 67-летнего актера Валерия Гаркалина. Ранее мужчина лежал в отделении терапии, в соседней палате с другой известной пациенткой «Коммунарки» Ларисой Гузеевой. Однако, на днях мужчину перевели в реанимацию. До сегодняшнего дня Валерий Борисович дышал сам, с помощью высокопоточной подачи кислорода, но из-за постоянного ухудшения состояния больного, врачи решили перевести артиста на аппарат искусственной вентиляции легких.

«Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии. Накануне у народного артиста резко упал уровень сатурации. За 5 дней поражение легких мужчины увеличилось с 25% до 75-85%, что говорит о стремительном развитии болезни. Было принято решение подключить Валерия Борисовича к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

2 октября стало известно, что в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке был госпитализирован народный артист Валерий Гаркалин. 67-летний актер поступил с положительным тестом на коронавирус. Первичный КТ выявил у мужчины 25% поражения легких. Актер находился в сознании, но имел проблемы с дыханием. С каждым днем состояние актера ухудшалось, накануне его перевели в реанимацию. В настоящий момент врачи борются за жизнь народного артиста.

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