Находящуюся в тяжелом состоянии Ларису Гузееву выхаживают редким дорогим лекарством Фото: Первый канал

Лариса Гузеева больше недели лежит в Коммунарке с поражением легких из-за коронавируса. Состоянии актрисы вызывает тревогу как ее поклонников, так и врачей. Медики выхаживают знаменитость новейшим препаратом.

Лариса Гузеева находится в тяжелом состоянии. Ей становится хуже день ото дня. Растет поражение легких, да и общая отрицательная динамика не говорит ни о чем хорошем. Потому врачи назначили артистке биологически активную терапия с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию.

Выхаживают знаменитость редким препаратом. Он предотвращает возникновение так называемого "цитокинового шторма", который приводит к поражению внутренних органов. Новое лекарство препятствует возникновению воспаления, при котором иммунные клетки сами себя убивают.

Стоимость одной ампулы такого лекарства составляет порядка 50 тысяч рублей. Назначают лекарство тяжелобольным пациентам. Сейчас у Ларисы Андреевны появились проблемы с дыханием, она лежит в кислородной маске. Анализы выявили повреждения почек.

Напомним, за несколько дней до госпитализации Гузеева находилась в одной из частных клиник в Крым, где пыталась похудеть. "Вероятно, Лариса планировала голодать. Потому что за три дня на лечебном питании невозможно похудеть. То есть актриса либо голодала, либо сидела на бессолевой диете, которая могла спровоцировать на фоне ковидной инфекции осложнения", - полагает доктор медицинских наук Марият Мухина.

Врач напомнила, что коронавирус бьет по слабым местам в организме. "У одних пациентов он задевает легкие, у других сердце, а у кого-то воспаление почечной ткани. Это очень нехорошая ситуация, на самом деле. Главное, чтобы еще не подключились какие-либо другие осложнения. Самое страшное - острая почечная недостаточность", - отметила специалист.

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