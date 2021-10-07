Шоу «Игра» не убьет КВН: Провокации, плохой русский язык, и смешные шутки

В целом «Игра» стартовала здорово. По рейтингам оба выпуска на первом в месте в топ-100 самых популярных передач у зрителей в возрасте 18-54 и по Москве и по России. Фото: ТНТ
В финале второго выпуска шоу «Игра» с судьями проекта случилась истерика. Они истошно хохотали, били руками по столам, демонстрировали желание рухнуть на пол, вскакивали с мест, хватились за голову... На сцене комик Денис Дорохов, облаченный в платье невесты, после романтических танцев и с букетом в руках страстно поцеловал в губы актера, игравшего жениха. Жюри всем своим видом пытались изобразить, что вот он - пик юмора, самая смешная точка, катарсис, прости Господи... В целом понятно, что по задумке зритель должен был испытать юмористический восторг от смеси довольно отталкивающего зрелища и комичности героев. Мы вроде как должны были обомлеть от смелости актеров и долго хлопать в ладоши, возможно стоя.
В какой-то степени по нашу сторону экрана все это и произошло, но явно не в той степени, в какой радовались арбитры шоу. Да и оценки номера оказались довольно низкими (команда Дениса Дорохова «Камызяки» проиграла свою дуэль со счетом 1:3, по мнению все тех же членов жюри). Тем не менее, запланированная провокация состоялась. Нервно ждущие повода куда-нибудь на что-нибудь пожаловаться блюстители морали все необходимые письма и обращения написали. А редакторы шоу поставили галочку в графу «быть смелее, чем КВН».
Как в целом проходит эта битва, и бьет ли «Игра» КВН? После первых двух выпусков и перед третьим, можно провести промежуточные итоги.
В целом «Игра» стартовала здорово. По рейтингам оба выпуска на первом в месте в топ-100 самых популярных передач у зрителей в возрасте 18-54 и по Москве и по России (данные компании «Медиаскоп»). Первая программа, которая шла около трех часов, и где все команды показали по номеру, показалась затянутой, но довольно смешной. Вторая прошла уже в задуманном формате - три дуэли, то есть выступление шести команд. Куда гуманнее для телезрителя. Откровенно провальных выступлений не было, а вот удачные шутки были.
«Игра» вошла в линейку юмористических проектов канала ТНТ, усилила поднадоевшие «Камеди» и «Стенд ап». Но пока нет ощущения, что перед нами шоу, которое будет диктовать моду и определять тренды юмора. Это далеко не новый КВН и не новый «Камеди». Скорее старый формант, который удалось оживить и сделать более актуальным.
Первая программа, которая шла около трех часов, и где все команды показали по номеру, показалась затянутой, но довольно смешной. Фото: ТНТ
Если сначала противостояние с КВН казалось главной фишкой проекта, то сейчас очевидно, что создатели всячески подчеркивают свою особенность. Гарик Мартиросян в интервью «Ютюб»-каналу Ирины Шихман заявил, что это совершенно новый проект, где главное противостояние старых и новых юмористов, и что сама система дуэлей и оценок совершенно уникальна. Старожилы юмора наверняка с этим поспорят, мол, чего только в КВН за последние 35 лет (после возвращения передачи в 1986 году) не было. Но факт в том, что формат понятный, динамичный, и при всей субъективности оценок, рабочий. Дуэли уже оживили в этом сезоне проект «Танцы» и довольно интересно смотрятся в «Игре». Что касается противостояния «стариков» и «молодежи», то участникам приходится постоянно напоминать об этом, потому что эта линия кажется довольно искусственной.
Если формат дуэлей можно назвать перспективным, то четыре члена жюри, состав кочующий на ТНТ из проекта в проект, это кошмар и ужас. Во-первых, все четверо судей (Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов) зачастую смешнее тех, кто выступает на сцене. Во-вторых, уже с первого выпуска судьи сыпят банальностями и комплиментами и эта тягомотина только тормозит действо. В третьих, решения судей настолько субъективны, что предсказуемы. Скажем, Нурлан Сабуров ну ни при каких условиях не мог не отдать свой бал команде Lena Kuka, в которой участвуют комики из «Ютюб»-шоу «Что было дальше», так как сам является еще одним участником этого проекта. Юлия Ахмедова голосует за стендаперов, а два Гарика за друзей по Камеди и КВН. Еще одна проблема - четыре голоса легко делятся пополам, а значит нас ждет серия ничьих. В спорте с ничейными результатами отчаянно борются, в в комедийном батле ничья и вовсе смотрится странно. Если «Игра» доживет до второго сезона, с жюри точно нужно что-то делать.
Если бы в «Игре» можно было материться, многим комикам, пришедшим в комедию из интернета, было бы легче. Но строгие редакторы с нецензурщиной борются. А вот с захватившими русский язык провинциальными конструкциями нет. Многие (почти все) участники и даже члены жюри постоянно говорят, что «смеются с чего», «смеются с кого-то». Правильно было бы «смеяться над чем-то», «смеяться над кем-то». И было бы круто, если бы такие режущие ухо просторечия не становились нормой на ТВ. Впрочем, благодаря тому же «Дому-2» почти победила литературную норму дикая конструкция «мне все равно на это». Вместо «мне все равно, что...».
Ребята, это не смешно, правда.
Александр Масляков, который рулит КВН с сотворения мира, напрямую обиду создателям «Игры» не высказывал, но, конечно, его появление этого шоу не могло не задеть. В интервью «КП» Александр Васильевич сказал, что шоу не смотрел, но приветов и благодарности в свой адрес от бывших кавеэнщиев не ждал: «Вы знаете, а я не ждал бы этого, если бы смотрел. Мне скоро будет уйма лет - и я понял, что не надо особенно себя какими-то ожиданиями поддерживать. Они считают, повторюсь, «все вокруг колхозное, все вокруг мое», а кто там - Масляков или не Масляков - это не имеет значения. Мы хотим 30 миллионов! И обижаться мне на это как-то нет смысла».
Тем не менее, в финале первого выпуска Азамат Мусагалиев, не называя запретную фамилию «Масляков», в ходе выступления сказал, что все участники благодарят КВН. «И Кто-надо это услышит, и Кто надо Кто-надыч» (прозрачный намек на Сан Саныча - сына Александра Маслякова). Впрочем, в после этих слов другой игрок команды озвучил шутку про «сухую злую мать», и тут можно, при желании, усмотреть намек на Александра Васильевича. А можно и не усматривать... В любом случае, больше про КВН никто в шоу «Игра» не вспоминал.
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