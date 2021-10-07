Шоу «Игра» не убьет КВН: Провокации, плохой русский язык, и смешные шутки

В целом «Игра» стартовала здорово. По рейтингам оба выпуска на первом в месте в топ-100 самых популярных передач у зрителей в возрасте 18-54 и по Москве и по России. Фото: ТНТ

В финале второго выпуска шоу «Игра» с судьями проекта случилась истерика. Они истошно хохотали, били руками по столам, демонстрировали желание рухнуть на пол, вскакивали с мест, хватились за голову... На сцене комик Денис Дорохов, облаченный в платье невесты, после романтических танцев и с букетом в руках страстно поцеловал в губы актера, игравшего жениха. Жюри всем своим видом пытались изобразить, что вот он - пик юмора, самая смешная точка, катарсис, прости Господи... В целом понятно, что по задумке зритель должен был испытать юмористический восторг от смеси довольно отталкивающего зрелища и комичности героев. Мы вроде как должны были обомлеть от смелости актеров и долго хлопать в ладоши, возможно стоя.

В какой-то степени по нашу сторону экрана все это и произошло, но явно не в той степени, в какой радовались арбитры шоу. Да и оценки номера оказались довольно низкими (команда Дениса Дорохова «Камызяки» проиграла свою дуэль со счетом 1:3, по мнению все тех же членов жюри). Тем не менее, запланированная провокация состоялась. Нервно ждущие повода куда-нибудь на что-нибудь пожаловаться блюстители морали все необходимые письма и обращения написали. А редакторы шоу поставили галочку в графу «быть смелее, чем КВН».

Как в целом проходит эта битва, и бьет ли «Игра» КВН? После первых двух выпусков и перед третьим, можно провести промежуточные итоги.

1. Хороший старт

В целом «Игра» стартовала здорово. По рейтингам оба выпуска на первом в месте в топ-100 самых популярных передач у зрителей в возрасте 18-54 и по Москве и по России (данные компании «Медиаскоп»). Первая программа, которая шла около трех часов, и где все команды показали по номеру, показалась затянутой, но довольно смешной. Вторая прошла уже в задуманном формате - три дуэли, то есть выступление шести команд. Куда гуманнее для телезрителя. Откровенно провальных выступлений не было, а вот удачные шутки были.

2. Ничего нового

«Игра» вошла в линейку юмористических проектов канала ТНТ, усилила поднадоевшие «Камеди» и «Стенд ап». Но пока нет ощущения, что перед нами шоу, которое будет диктовать моду и определять тренды юмора. Это далеко не новый КВН и не новый «Камеди». Скорее старый формант, который удалось оживить и сделать более актуальным.

Первая программа, которая шла около трех часов, и где все команды показали по номеру, показалась затянутой, но довольно смешной. Фото: ТНТ

3. Игра с правилами

Если сначала противостояние с КВН казалось главной фишкой проекта, то сейчас очевидно, что создатели всячески подчеркивают свою особенность. Гарик Мартиросян в интервью «Ютюб»-каналу Ирины Шихман заявил, что это совершенно новый проект, где главное противостояние старых и новых юмористов, и что сама система дуэлей и оценок совершенно уникальна. Старожилы юмора наверняка с этим поспорят, мол, чего только в КВН за последние 35 лет (после возвращения передачи в 1986 году) не было. Но факт в том, что формат понятный, динамичный, и при всей субъективности оценок, рабочий. Дуэли уже оживили в этом сезоне проект «Танцы» и довольно интересно смотрятся в «Игре». Что касается противостояния «стариков» и «молодежи», то участникам приходится постоянно напоминать об этом, потому что эта линия кажется довольно искусственной.

4. Судейство

Если формат дуэлей можно назвать перспективным, то четыре члена жюри, состав кочующий на ТНТ из проекта в проект, это кошмар и ужас. Во-первых, все четверо судей (Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов) зачастую смешнее тех, кто выступает на сцене. Во-вторых, уже с первого выпуска судьи сыпят банальностями и комплиментами и эта тягомотина только тормозит действо. В третьих, решения судей настолько субъективны, что предсказуемы. Скажем, Нурлан Сабуров ну ни при каких условиях не мог не отдать свой бал команде Lena Kuka, в которой участвуют комики из «Ютюб»-шоу «Что было дальше», так как сам является еще одним участником этого проекта. Юлия Ахмедова голосует за стендаперов, а два Гарика за друзей по Камеди и КВН. Еще одна проблема - четыре голоса легко делятся пополам, а значит нас ждет серия ничьих. В спорте с ничейными результатами отчаянно борются, в в комедийном батле ничья и вовсе смотрится странно. Если «Игра» доживет до второго сезона, с жюри точно нужно что-то делать.

5. Война с предлогами

Если бы в «Игре» можно было материться, многим комикам, пришедшим в комедию из интернета, было бы легче. Но строгие редакторы с нецензурщиной борются. А вот с захватившими русский язык провинциальными конструкциями нет. Многие (почти все) участники и даже члены жюри постоянно говорят, что «смеются с чего», «смеются с кого-то». Правильно было бы «смеяться над чем-то», «смеяться над кем-то». И было бы круто, если бы такие режущие ухо просторечия не становились нормой на ТВ. Впрочем, благодаря тому же «Дому-2» почти победила литературную норму дикая конструкция «мне все равно на это». Вместо «мне все равно, что...».

Ребята, это не смешно, правда.

6. Приветы КВН

Александр Масляков, который рулит КВН с сотворения мира, напрямую обиду создателям «Игры» не высказывал, но, конечно, его появление этого шоу не могло не задеть. В интервью «КП» Александр Васильевич сказал, что шоу не смотрел, но приветов и благодарности в свой адрес от бывших кавеэнщиев не ждал: «Вы знаете, а я не ждал бы этого, если бы смотрел. Мне скоро будет уйма лет - и я понял, что не надо особенно себя какими-то ожиданиями поддерживать. Они считают, повторюсь, «все вокруг колхозное, все вокруг мое», а кто там - Масляков или не Масляков - это не имеет значения. Мы хотим 30 миллионов! И обижаться мне на это как-то нет смысла».

Тем не менее, в финале первого выпуска Азамат Мусагалиев, не называя запретную фамилию «Масляков», в ходе выступления сказал, что все участники благодарят КВН. «И Кто-надо это услышит, и Кто надо Кто-надыч» (прозрачный намек на Сан Саныча - сына Александра Маслякова). Впрочем, в после этих слов другой игрок команды озвучил шутку про «сухую злую мать», и тут можно, при желании, усмотреть намек на Александра Васильевича. А можно и не усматривать... В любом случае, больше про КВН никто в шоу «Игра» не вспоминал.

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