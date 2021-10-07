Лера Кудрявцева задрожала от страшного откровения: "Неоперабельна"

Ведущая Лера Кудрявцква. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева страшно напугана до дрожи. Ее гостья Лариса Лужина сделала жуткое признание. Актриса, о которой грезили чуть ли не все мужчины Советского Союза, а Владимир Высоцкий посвятил ей свою песню "Она была в Париже", шокировала ведущую откровениями.

Лера Кудряцева ведет задушевные беседы со своими гостями. Знаменитости доверяют телеведущей свои самые сокровенные тайны. На этот раз болью поделилась актриса Лариса Лужина. Красавица с лучистыми глазами и завораживающим голосом проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма "Вертикаль".

Актриса Лариса Лужина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В нее влюблялись, о ней мечтали. Она побывала замужем четыре раза, но ни один мужчина не сделал ее счастливой. В первый раз она вышла замуж за кинооператора Алексея Чардынина. Вскоре этот брак распался и актриса спустя время вышла второй раз за Валерия Шувалова, который как и ее предыдущий муж был кинооператором. В отношениях с Шуваловым актриса родила своего единственного сына Павла. Однако и эти отношения дали трещину. Брак распался из-за нового увлечения актрисы, которая не стала скрывать от мужа свои чувства. "Мне говорили: «Ты что, с ума сошла? Он на десять лет моложе тебя!»" - поделилась воспоминаниями знаменитость.

Третьим избранником народной артистки стал актер Валерий Гусаков. Брак складывался драматично из-за измен мужа, который променял Лужину на другую женщину. Обрести счастье с четвертым супругом Вячеславом Матвеевым ей тоже не удалось. Последний муж звезды кино увлекался азартными играми. В разговоре с Кудрявцевой актриса призналась, что долгое время содержала своего бывшего мужа. "Четвертый муж - это самое большое горе в моей жизни!", - заявила она.

С единственным сыном тоже не все было гладко. Многочисленные романы, постоянные съемки и желание устроить личную жизнь привели к тому, что в какой-то момент сын артистки Паша оказался в интернате. К счастью, с годами отношения отпрыска со звездной родительницей нормализовались.

Лужина - трижды счастливая бабушка. Внуки Даниил, Матвей и Прохор души в ней не чают. Но сколько ей отпущено на этом свете, не знает никто. У актрисы серьезные проблемы со здоровьем. "Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? Надо просто согласиться и жить дальше", - рассказала Лужина о своем страшном диагнозе в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ .

По ее словам, в ее случае провести операцию невозможно. Доктора заявили, что актриса "неоперабельна". "У Ларисы Анатольевны неудачное расположение", - говорят врач. От этой новости Кудрявцева просто изменилась в лице и задрожала.