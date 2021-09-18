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Звезды18 сентября 2021 23:40

Наташа Королева заработала на внебрачной дочке 175 миллионов рублей

Лера Кудрявцева в шоке от вскрывшейся правды
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать.

Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать. Отец крохи, которая появилась на свет в США, был щедр с певицей. От мужчины 48-летняя жена Сергея Глушко получила 175 миллионов рублей.

Наташа Королева вновь смогла удивить народ. Нет, на этот раз это не история с интимными фотографиями, которые попали в руки к злодеям. И не факт измены мужа певицы Сергея Глушко. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вот уже два года является биологической матерью малышки, которая родилась в Америке. Отцом крошки оказался друг вокалистки.

"У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец - мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США. У него нестандартные отношения, обычным способом родить ребенка он не мог", - огорошила признанием звезда Леру Кудрявцеву в эфире скандального шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Последующее продолжение истории выглядит как сценарий мелодрамы. В 2018 году Наташа подарила своему другу замороженную яйцеклетку. Мужчина был вне себя от радости. Он уже и забыл думать о наследнике. Киевлянин быстро нашел суррогатную маму. Через год она родила "курносую и голубоглазую девочку". "Я сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я сама в шоке, но это случилось", - Наташу было не остановить.

В документах ребенка написано, кто ее биологический отец. В остальных графах стоит прочерк.

После того, как малютка появилась на свет, Королеву щедро отблагодарили тот самый друг. "Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась", - поделилась артистка.

Кудрявцева от всего услышанного была в шоке. Но нашла в себе силы выпытать детали. В итоге ей удалось выяснить, что Наташа стала сказочно богата. Ведь за рождение внебрачной дочки она получила примерно 50 биткоинов, или 175 миллионов рублей. "Я так рада, что все получилось", - призналась Королева.

Шоу-бизнесИнтересноеНаташа Королёва: досье KP.RU