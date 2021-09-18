Наташа Королева заработала на внебрачной дочке 175 миллионов рублей

Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева два года скрывала внебрачную дочь, которую выносила суррогатная мать. Отец крохи, которая появилась на свет в США, был щедр с певицей. От мужчины 48-летняя жена Сергея Глушко получила 175 миллионов рублей.

Наташа Королева вновь смогла удивить народ. Нет, на этот раз это не история с интимными фотографиями, которые попали в руки к злодеям. И не факт измены мужа певицы Сергея Глушко. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вот уже два года является биологической матерью малышки, которая родилась в Америке. Отцом крошки оказался друг вокалистки.

"У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец - мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США. У него нестандартные отношения, обычным способом родить ребенка он не мог", - огорошила признанием звезда Леру Кудрявцеву в эфире скандального шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Последующее продолжение истории выглядит как сценарий мелодрамы. В 2018 году Наташа подарила своему другу замороженную яйцеклетку. Мужчина был вне себя от радости. Он уже и забыл думать о наследнике. Киевлянин быстро нашел суррогатную маму. Через год она родила "курносую и голубоглазую девочку". "Я сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я сама в шоке, но это случилось", - Наташу было не остановить.

В документах ребенка написано, кто ее биологический отец. В остальных графах стоит прочерк.

После того, как малютка появилась на свет, Королеву щедро отблагодарили тот самый друг. "Когда он сообщил мне о рождении дочери, то был вне себя от радости. Хотел подарить кольцо, но я отказалась", - поделилась артистка.

Кудрявцева от всего услышанного была в шоке. Но нашла в себе силы выпытать детали. В итоге ей удалось выяснить, что Наташа стала сказочно богата. Ведь за рождение внебрачной дочки она получила примерно 50 биткоинов, или 175 миллионов рублей. "Я так рада, что все получилось", - призналась Королева.