Дагестанец, напавший на пассажиров московского метро, уже успел пожаловаться правозащитникам

Один из нападавших пожаловался на побои.

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы сообщили об избиении одного из хулиганов, который 4 октября бесчинствовал в вагоне метрополитена на Арбатско-Покровской линии.

Обвиняемый в жестоком избиении 25-летнего воронежца Романа Ковалева, заступившегося за девушку, дагестанец Ибрагим Мусалаев сообщил, что в конвойном помещении Черемушкинского районного суда Москвы, где выносилось решение об избрании меры пресечения всем троим нападавшим (арестованы судом до 5 декабря), охрана применила к нему силу.

— Он заявил, что ему в область живота дважды были нанесены удары, причины применения силы он не знает, — заявил член ОНК Москвы Константин Ким.

По словам правозащитников, арестованных Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова (уроженцам Дагестана от 21 до 26 лет) рассадили по одиночным карцерам СИЗО № 7, где они будут проходить недельный карантин. После этого их переведут в общие камеры.

На поблажки в СИЗО и суде арестантам надеяться не приходится, так как все трое ранее были судимы за кражи, грабежи и нанесение побоев. А значит, что в их "искренние раскаяния" суд вряд ли поверит. По совокупности статей им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Свидетели преступления заявили, что троица вела себя агрессивно, они начали сгонять женщин с мест. И когда одна из пассажирок отказалась встать, они стали обзывать ее из-за брекетов. Тогда Роман Ковалев подошел к подвыпившей компании и сделал замечание. Он им сказал, что "обзывать девушку из-за брекетов неприлично".

За это замечание он получил удар в челюсть сбоку от одного из напавших. После этого его стали буквально втаптывать ногами в пол вагона метро. Нападавшие сломали мужчине нос. Никто на помощь Роману не пришел. Пассажиры просто убежали.

Сотрудники СК России квалифицируют действия нападавших по статьям "Покушение на убийство" в составе группы совершенное с особой жестокостью, а также "применение насилия в отношении представителя власти".

В четверг днем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении медалью "Доблесть и отвага" Романа Ковалева, а вечером сделал второе поручение своему кадровому подразделению. На этот раз он распорядился подготовить документы для награждения женщины, которая стала свидетелем жестокого избиения Романа Ковалева.

- Пассажирка не растерялась и первым делом нажала тревожную кнопку в поезде. Она бросилась вслед за хулиганами из вагона и на улице указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Самоотверженный поступок женщины не останется без внимания руководства Следственного комитета, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Роман Ковалев находится в одной из больниц города с травмой лица. Ему оказывают профессиональную медицинскую помощь.

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