Тяжелобольную Ларису Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема

Телеведущая Лариса Гузеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторую неделю звезда телешоу "Давай поженимся" находится в Коммунарке, где проходит лечение от коронавируса. Практически все это время телеведущая не выходит на связь с поклонниками и не делится новостями о своем состоянии. Лишь однажды, когда репортеры оборвали провода Ларисе Гузеевой и ее родным, знаменитость кратко, на категорично высказалась в Инстаграме: мол, она не Сталин, чтобы всей стране докладывали о ее здоровье, - дайте спокойно поболеть.

Между тем, сегодня стало известно, что звезде стало хуже. Анонимные источники сообщили, что у ведущей поражено 60-65 процентов легких, и если сатурация опустится ниже 95 (это показатель насыщения крови кислородом. - Ред.), то знаменитой пациентке проведут "лечение кислородом". О том, что это значит, сайту kp.ru рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

- Поражение легких на уровне 60-65% означает стадию КТ3 - это предпоследняя стадия поражения, то есть среднетяжелая пневмония. Хуже только КТ4, когда показатель превышает 75%, - объяснил доктор Овечкин. - Однако, на самом деле эти цифры довольно условны. Это не значит, что у Ларисы Гузеевой больше половины легких выключились из газообмена - пациенты выздоравливают даже при 90-95% поражения. Таким образом, у телеведущей нет угрозы для жизни. А учитывая сроки заболевания, я бы сказал, что это естественное развитие болезни.

По словам врача, решающую роль при определении состояния больного имеет другой показатель - потребности в кислороде.

- Если сейчас у Ларисы Гузеевой сатурация 95 и выше без каких-либо сложных процедур (ИВЛ и т.д. - Ред.), значит, она хорошо переносит инфекцию, - считает Вячеслав Овечкин. - Говорят, до этого пациентка пользовалась кислородной маской. Таким образом, в ее случае лечение кислородом может означать применение неинвазивного ИВЛ (без отверстия в горле и погружения в медикаментозную кому. - Ред.) или увеличение потока кислорода с помощью аппаратов с более высоким давлением. Например, в маске поток составляет около 10 литров в минуту, а в высокопоточных системах - уже 50-60 литров. Один из вариантов такой помощи - кислородный шлем. Его, также как маску, пациент в любой момент может снять, например, для приема пищи. Однако, у него бОльшая площадь покрытия, а кроме того, шлем не давит на ткани лица.

Выглядит такой аппарат примечательно: его конструкция напоминает скафандр с несколькими трубками, который надевается на голову пациента. По данным экспертов, использование кислородного шлема вместо маски помогает больным в критическом состоянии самостоятельно дышать и избежать интубации (введения в гортань трубки), которая чревата различными осложнениями.