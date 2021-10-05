Находящейся в тяжелом состоянии Ларисе Гузеевой провели процедуру новейшим препаратом, чтобы остановить поражение легких

При последнем КТ у народной артистки обнаружили начавшееся поражение обоих легких Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня стало известно, что врачи провели болеющей коронавирусом 62-летней телеведущей Ларисе Гузеевой новую процедуру. Находящейся в тяжелом состоянии артистке ввели подкожно российский препарат, который должен остановить развивающееся поражение легких женщины.

«Ларисе Гузеевой назначили новую процедуру и ввели подкожно препарат Артлегиа. Это биологически активная терапия, которая делается с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию. За счет снижения иммунного ответа собственного организма должен остановиться процесс поражения легочной ткани. При последнем КТ у артистки обнаружили 7% поражение легочной ткани обоих легких, хотя при поступлении легкие Ларисы Андреевны были чистые. Это говорит об отрицательной динамике развития болезни.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Сам препарат - новая разработка российских ученых, который был зарегистрирован в мае прошлого года и внесен в рекомендации Минздравом РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. Принцип действия препарата в том, что он предотвращает возникновение так называемого «цитокинового шторма» приводящего к поражению внутренних органов. Это потенциально летальная реакция иммунной системы организма, когда увеличенное производство иммунных клеток высвобождает медиаторы воспаления, которое приводит к все новому воспроизводству иммунных клеток. По сути клетки организма провоцируют воспаление и сами себя убивают. Препарат же снижает иммунный ответ и препятствует возникновению подобной реакции организма. Стоимость одной ампулы такого препарата составляет порядка 50 тысяч рублей и назначают его обычно тяжелобольным пациентам.

Врачи надеются, что новая терапия поможет тяжелобольной Ларисе Гузеевой и улучшит ее состояние.

Ранее KP.RU сообщали, что известная телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке после возвращения из поездки в Крым, где артистка проходила курс оздоровительных процедур в одной из частных клиник.

Первые анализы на коронавиурс показали отрицательный результат, а на КТ было ноль поражения легких. Однако артистке становилось все хуже. Следующие анализы выявили у Ларисы Андреевны коронавирусную инфекцию. С каждым днем состояние телеведущей ухудшалось, появились проблемы с дыханием и артистка стала дышать через кислородную маску. Анализы выявили повреждения почек. Очередная компьютерная томография показала 7% поражение обоих легких. Все это говорит об отрицательной динамике развития заболевания. Сейчас Лариса Гузеева находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.