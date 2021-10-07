Какими осложнениями может обернуться дорогая процедура, которой спасают Ларису Гузееву

Телеведущей ввели новый препарат от коронавируса, снижающий иммунитет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вторую неделю Лариса Гузеева находится в Коммунарке, куда была экстренно госпитализирована с коронавирусом после детокса в крымской клинике. Все это время новостей о состоянии ведущей практически нет. Чтобы пресечь любые попытки с ней связаться, звезда «Давай поженимся» опубликовала в Инстаграме категоричное заявление: «Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Не звоните мне и моей семьей, мне и так страшно».

Между тем, по данным kp.ru, на днях врачи провели знаменитой пациентке новую процедуру - ввели подкожно препарат «Артлегиа», который должен остановить развивающееся поражение легких. Когда стало известно, что это новейшая разработка ученых, и одна ампула лекарства стоит около 50 тысяч рублей, в соцсетях зашумели: мол, почему все самые современные медикаменты достаются звёздам, а рядовым пациентам недоступны? Но на самом деле, это не так.

- «Артлегиа» - препарат отечественный и очень эффективный - за год применения он показал хорошие результаты. Это средство доступно по полису ОМС, и я не могу назвать его дефицитным. Другое дело, что «Артлегиа» назначается далеко не всем, - объяснил kp.ru врач-онколог Антон Иванов, доктор медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ. - По опыту лечения Covid-19, чаще всего пациенты страдают от иммунных реакций на воспаление, и именно это поражает легкие. Я не являюсь лечащим врачом Ларисы Гузеевой, но ни для кого не секрет, что ей 62 года, что она имеет избыточный вес, а значит, находится в группе риска. Из открытых источников также известно, что она использует кислородную маску, то есть не может дышать самостоятельно. Все это в сочетании с применением препарата «Артлегиа» мне, как специалисту, говорит об одном: артистка в тяжелом состоянии, ее анализы крови показывают сильное воспаление, а легкие поражены на 50% и более процентов. Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы.

По словам врача, обычно «Артлегиа» назначается на 7-10 день от начала заболевания, когда в организме возникает так называемый «цитокиновый шторм» - разрушительный по своей силе ответ иммунной системы на болезнь, который поражает внутренние органы. Чтобы минимизировать эти осложнения, пациенту ставят всего один укол нового препарата - этого хватает на 3-4 недели. Результативность достигает 90-100 процентов, то есть «Артлегиа» хорошо снимает воспаление. Но и есть и крайне опасный побочный эффект.

- Больше всего в таких случаях мы боимся, что к вирусу присоединится инфекция, - говорит доктор Иванов. - Ведь любой препарат для снижения имунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжелые пациенты могут погибнуть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом «Артлегиа» очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного: именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше.

Напомним, новости о госпитализации актрисы и телеведущей появились 27 сентября. Ларисе Гузеевой стало плохо на отдыхе в Крыму: резко поднялась температура, появились сильнейшая одышка и кашель. Первый тест на коронавирус оказался отрицательным, однако, спустя несколько дней болезнь все-таки подтвердилась.

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