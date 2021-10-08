СК России: Ежегодно в России оглашают приговоры 50 педофилам

Ежегодно в России судами выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фото: Shutterstock

- Широко обсуждаемая законодательная инициатива о возможности назначения пожизненного лишения свободы лицам, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в случае повторного совершения ими изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних представляется актуальной. Принятие такого закона будет способствовать и реализации превентивной (предупредительной) функции уголовного права, - заявила сегодня, 8 октября 2021, официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства существующие наказания существенно не влияют на снижение страшной статистики: ежегодно в России судами выносится порядка 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, уже имеющих судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Так, в настоящее время в Тверской области судом рассматривается уголовное дело в отношении 46-летнего лица, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ранее, в 2006 году, он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений в отношении своей дочери. При этом в общем массиве преступлений против половой неприкосновенности в текущем году в суды направлены уголовные дела, по которым у 114 фигурантов диагностирована педофилия, - поделилась Петренко шокирующей статистикой.

По мнению экспертов СК России вероятность рецидивов для лиц с таким диагнозом существенно повышена, что является крайне опасным.

"По сути для них не имеет значения, достиг ли ребенок 14 лет, или он незначительно старше. Это означает, что в случае преступного посягательства степень психического и физического травмирования несовершеннолетнего очень высока", - отмечают специалисты.

- В связи с этим СК России убежден, что пожизненное лишение свободы для лиц, повторно совершивших такие деяния, позволит предотвратить совершение новых преступлений и в целом повысить качество уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних, - подчеркнула представитель СК России.

Напомним, в начале сентября депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.

Законопроект внесет изменения в ст. 131 и 132 Уголовного кодекса, которые сейчас предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Пожизненный срок по этой статье суды будут давать в том случае, если насилие повлекло тяжелые последствия для несовершеннолетних граждан (до 18 лет) лицом, которое ранее уже привлекалось за подобные преступления.

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