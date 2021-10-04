Вскрылась шокирующая правда об умершей жене-миллионерше Прохора Шаляпина Фото: СОЦСЕТИ

Пока Прохор Шаляпин убивается по поводу смерти своей жены-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис, пользователи соцсетей выдвигают различные версии трагедии. Кто-то уверен, что никакой жены не было, мол, "все это выдумка, а роль блондинки исполняла актриса массовки", кто-то считает, что женщина все-таки была, но скрывала свой настоящий возраст. Кто-то не сомневается в скором появлении певца в эфире скандальных шоу - за показушное горе нынче неплохо платят. Друг артиста решил прояснить кое-какие моменты.

"Мне было удивительно, что везде пишут, будто Татьяне-Клаудии Дэвис 42 года. Но даже Прохор Шаляпин подтверждает, что ей на самом деле было 47 лет. Она 1974 года рождения", - рассказал адвокат Александр Бенхин.

Мужчина удивлен, что по поводу смерти Татьяны не было некролога. Он также предположил, что никакого брака между блондинкой и певцом не было.

"Возможно, что официального брака не было, что это была просто веселая церемония. Фотографии, что мы видели с Таней, сделаны не в торжественном зале муниципалитета, где люди расписываются. И нигде нет фоток, где они подписывают свидетельство о браке", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Адвокат также полагает, что умершая жена Прохора не была столь богата, как об этом можно подумать. Мужчину смутил факт того, что Татьяну экстренно кремировали в Лас-Вегасе, где она умерла, и перевозят прах в Канаду. По его словам, так делают те, кто хочет сэкономить.

"Если бы она была сказочно богатой, у нее была бы какая-то лакшери-страховка, которая бы покрывала перевозку тела из Лас-Вегаса в Оттаву, где ее будут хоронить. Это 50-60 тысяч долларов", - обнародовал мужчина шокирующие данные.