Мама Наташи Королевой показала себя на пляже во всей красе

Мама Наташи Королевой провела небольшую экскурсию по району Майами, в котором живет уже много лет.

Мама Наташи Королевой ведет довольно насыщенную жизнь. Она давно обосновалась в Майами, где у нее есть несколько квартир. 75-летняя Людмила Порывай живет в роскошных апартаментах на берегу Атлантики. Каждый день артистка проводит время на пляже, плавает в океане, гуляет по набережным, наслаждается местными красотами и вспоминает молодость.

Мама Наташи Королевой провела небольшую экскурсию по району Майами, в котором живет уже много лет. "Рядом с нашим домом есть дерево с потрясающим ароматом. Я каждый раз прохожу мимо этого дерева и вспоминаю молодость", - поведала Людмила Порывай.

Артистке очень нравится это райский уголок из-за близости к океану и большого количества поселившихся по соседству соотечественников, с которыми она поддерживает знакомство. В свои годы пенсионерка отлично выглядит и позволяет себе выходить в свет коротеньких платьицах и сарафанах. На пляже она показала, как занимается йогой и общается с местными жителями.

После этого поднялась на пустующую сторожевую вышку, где поведала по-настоящему шокирующую историю о своем походе на нудистский пляж. Порывай мечтала посетить это место, но стеснялась. Она попыталась максимально замаскироваться - надела шляпку и темные очки. Когда она оказалась среди обнаженных мужчин, то была удивлена увиденным. "Мужики выбегают из воды и показывают мне свои прелести. И такие они счастливые, что на них смотрят", - сообщила Людмила Ивановна.

Артистка гордится тем, насколько интересной и насыщенной оказалась ее жизнь на пенсии. А когда ее одолевает лень, борется с ней. "Хочется вставать рано? Не хочется. Хочется куда-то идти? Нет, хочется сидеть дома. Но я себя заставляю идти, бежать немножко от старости. Я вот часто купаюсь в океане. Он дает мне прилив сил, заряд бодрости. Так что купайтесь в речках, озерах почаще", - советует знаменитость.