Сергей Глушко закатил истерику из-за внебрачной дочки Наташи Королевой

Наташа Королева удивила мужа своим секретом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева признанием о внебрачной дочери от друга из Киева смогла удивить не только обычных россиян, но и собственного мужа Сергея Глушко, сына Архипа и маму Людмилу Порывай. Стриптизер закатил истерику и едва не разгромил студию, где его супруга сделала шокирующее признание.

Настоящая драма разыгралась в скандальном шоу Леры Кудрявцевой. 48-летняя Наташа Королева раскрыла на всю страну свой самый главный секрет. В 2018 году на свет появилась ее внебрачная дочь. Отцом малютки стал киевский друг певицы, который уже и не мечтал о ребенке. Девочку в США родила суррогатная мама благодаря яйцеклетки певицы и биоматериалу близкого друга звезды.

Услышав о существовании двухлетней малышки, чьим отцом он не является, стриптизер Сергей Глушко вскочил с дивана, стал рвать на себе рубаху, едва не перевернул стул и не разбил стол.

На лице Тапзана в этот момент читались отчаяние, растерянность, удивление и вселенская скорбь. Сын Архип в этот момент округлил от удивления глаза, а потом смог вывеси разбушевавшегося отца из студии.

Но самым поразительным оказалось то, что о внебрачной дочери Королевой не знала и ее любимая мама Людмила Порывай. После откровенного признания Наташи пенсионерке стало плохо. Ей понадобилось успокоительное. Ведь мама Люда, о которой звезда всегда говорит только с восторгом и нежностью, на протяжении двух лет жила в одной стране с собственной внучкой, но даже не подозревала о существовании малышки.

НАташа Королева с мамой. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато очень. Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть! Показывайте ее скорее! Это точно не робот? Это точно живая?" - распричиталась женщина в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Впечатлила тайна Королевой и саму ведущую. Лера, повидавшая на своем веку всякого, явно не была готова услышать такое. Не каждая женщина решится тайно подарить свою яйцеклетку другу.