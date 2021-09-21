Известная певица опозорила Наташу Королеву

Певица Наташа Королева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная певица высмеяла признание Наташи Королевой о том, что та стала мамой девочки. Артистка, как стало известно, подарила свою яйцеклетку другу-миллиардеру. В 2019 году на свет появилась кроха, которую выносила и родила суррогатная мамам. Заявление жены Сергея Глушко шокировало общественность. Одни уверены, что слова Наташи - чистой воды вранье, другие гадают, почему исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не родила ребенка от собственного мужа с помощью сурмамы, третьи и вовсе видят в поступке звезды корысть. Ведь за тайную дочь она получила 175 миллионов рублей.

Наталья Штурм едко высказалась в адрес Наташи Королевой. "Мне неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королевой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения. Он свою актерскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: «Я ж муж!» Получилось жалко и стыдно", - врезала певице коллега по цеху.

Знаменитость дивится нестыковкам. "То она написала отказ, то теперь называет ребенка «моя дочь». Итог: или репетируйте или не позорьтесь. По закону жанра, после его теле-измен и после ее яйцеклетки, блуждающей по миру, должно быть признание Королевой, что миллионер-гей на самом деле любовник Тарзана. Врать, так по крупному!", - цитирует Наталью сайт mk.ru.

Со Штурм, к слову, солидарны многие россияне. Они не поверили в историю Королевой, посчитав, что ее страшный обман был разоблачен как раз таки благодаря мужу и сыну Архипу. Пользователи соцсетей по чем свет с возмущением ругают артистку за распространение ложной информации. А супругу и сыну досталось за посредственную игру на публику. Согласно народной версии, певица слабо справилась со своей ролью страдающей матери. А ее собственная семейка, так и не сумевшая блеснуть актерским талантом, и вовсе вызвала гомерический смех у телезрителей.