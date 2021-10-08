«Повысили — и правильно сделали!» Правительство разрешило поднимать цены на капремонт задним числом — это приведет к увеличению квартплаты

Похоже, в ближайшее время сумма в жировках за жилищно-коммунальные услуги может подрасти — из-за увеличения расценок капитальный ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, в ближайшее время сумма в жировках за жилищно-коммунальные услуги может подрасти — из-за увеличения расценок капитальный ремонт. Причем не только там, где ремонт только будет производиться, но и в домах, где ремонт уже ведется или уже составлены сметы.

Правительство РФ разрешило увеличивать стоимость уже заключенных госконтрактов. Правда, не до бесконечности, а только не более чем на 25%. Хотя справедливости ради надо сказать, что стройматериалы подорожали в разы — «Комсомолка» об этом уже писала.

- Повысил Мишустин — и правильно сделал! - рубанула в беседе с kp.ru исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. - Капитальные ремонты встали по всей стране - из-за того, что строительные материалы поднялись в цене в 3, в 4 и даже в 6 раз. А повышать расценки разрешили только на 25 процентов. Да и то — это предельная величина, а конкретно уже будут в каждом регионе устанавливать, насколько им повышать — могут на 10 процентов, на 20, но не более 25. Когда мы начинали капитальные ремонты, мы совершенно точно понимали, что они будут из нашего кармана. И либо мы делаем очень плохие капремонты или вообще их не делаем, либо мы все-таки спасаем жилищный фонд, но тогда без вливания наших денег ничего не получится.

- Наших — это наших, жильцов?

- Совершенно верно. Потому что халява в ЖКХ давно закончилась. Ответственность собственника — в первую очередь финансовая, и никуда нам от этого не деться.

- А не выйдет ли так, что сумма в строке «капремонт» под шумок вырастет в разы, а не пропорционально разрешенным увеличениям, которые не более 25 процентов?

- Это исключено — надзорные органы работают. Если будут злоупотребления — снимут губернатора к чертям, о чем вы говорите?!

Постановление правительства предусматривает ряд ограничений. Стоимость работ после пересмотра не должна превышать предельную стоимость капремонта, установленную для данного региона. Еще одно условие - увеличенная стоимость контракта не должна вести к превышению годовой суммы, отпущенной строительной организации на программу капремонта. Ну и наконец, разрешение на увеличение стоимости выдается только после того, как подрядчик докажет, что цены на те материалы, которые он собирается использовать, действительно подорожали. Впрочем, опытный строитель всегда обоснует любой ценник.

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