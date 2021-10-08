Сергей Степашин, экс-премьер России: Чтобы ставить рекорды по строительству жилья, надо работать напрямую с регионами

Сергей Степашин, экс-премьер России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 8 октября, Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Замглавы Кабмина доложил главе государства о планах по сооружению жилья. Итоги встречи мы обсудили с Сергеем Степашиным...

- Сергей Вадимович, в беседе с Маратом Хуснуллиным Владимир Путин отметил хорошую динамику в жилищном строительстве в России и попросил вице-премьера начать доклад именно с этой темы. Это логично?

- Абсолютно логично. И вице-премьер правильно отметил, что столько квадратных метров жилья (85 с лишним миллионов) за год у нас, в новой России, никогда не было, это абсолютный рекорд.

Нужно иметь в виду, что огромную роль (об этом, кстати, Хуснуллин сказал) сыграла ипотека, которая помогла и семьям с детьми, и просто гражданам. Поэтому сейчас, в связи с тем, что ипотека, в общем-то, достаточно серьёзно сократилась с учётом ставки рефинансирования, повышенной Центробанком, нужно думать, как выполнить следующую задачу.

Было сказано о том, что в следующем году мы должны построить 90 миллионов квадратных метров жилья. Это сверхсложная и сверхответственная задача, прямо скажем. С учётом того, что стоимость стройматериалов выросла, к сожалению, и цены на жилье тоже. Ну, и нехватка рабочей силы тоже скажется.

- И как эту задачу решать?

- В чем абсолютно прав вице-премьер - он обратился к регионам напрямую: давайте свои предложения с использованием и застроенных территорий, и переселения граждан из аварийных домов (хотя напрямую об этом сказано не было). Так что, вот такие серьёзные задачи стоят.

Тут, знаете, что самое главное, с моей точки зрения? Не только квадратные метры, но и сколько людей получат эти квартиры и смогут его приобрести. Потому что в Китайской Народной Республике, которую все время хвалят, сейчас серьёзнейшая проблема именно со строительным комплексом. Компании просто разоряются, и дома не заселяются. Я надеюсь, что мы сможем выйти из этой ситуации через социальное арендное жилье.

- Тем более если учесть, что и у Минстроя, и у Фонда ЖКХ очень хорошие контакты имеются с регионами.

- Безусловно. Мы работаем напрямую.

Я вернулся из Волгограда. Мы посмотрели, как там решаются проблемы. И соглашение о комплексной застройке, кстати, подписали с губернатором, и готовы дополнительно финансировать переселение из аварийного жилья.

Вообще город, конечно, преобразился. Знаете, многое зависит от людей на местах, это абсолютно верно. Поэтому я полностью поддерживаю вице-премьера, когда он напрямую обращается к руководителям регионов. Это абсолютно правильная работа, оперативная, быстрая, которая должна дать свои результаты.

Что касается Марата Хуснуллина, он не только бывает на местах, но и раз в неделю проводит так называемые штабы. Хотя штаб – понятие военное, но, скажем так, это действительно помогает работать.

Сейчас очень хороший режим онлайн - не обязательно тратить деньги на командировочные, можно напрямую разговаривать с руководителями регионов. Что и делается сегодня.

Кстати, об этом вице-премьер и докладывал нашему президенту.

- Еще Марат Хуснуллин рассказал, что поручение президента разобраться со «СНиПами-хрипами» (вот такой термин) выполнено.

- Разобрались уже, всё, проехали мы и «хрипы», и СНиПы. Много принято решений, по-моему, 27, которые сокращают согласование материалов, дела идут...

Очень эффективно работает Госэкспертиза во главе с Игорем Маныловым. Я считаю, это одно из самых совершенных сегодня ведомств в нашей стране.

Так что, вопрос сейчас другой. Это - качество жилья, это, конечно, стройматериалы и рабочая сила.

- Сергей Вадимович, я, конечно, не могу - как человек заинтересованный, не спросить вот о чем: когда утром Дмитрий Песков анонсировал совещание президента с Хуснуллиным, он говорил, что будет речь идти и о ветхом, аварийном жилье.

- Эту тему не поднимали, потому что она звучит каждую неделю.

Президент, собственно говоря, все акценты расставил точно и чётко, что нужно делать... И то, что сегодня Фонду ЖКХ выделяется 150 миллиардов рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, это поможет нам избавиться и от аварийной коммунальной инфраструктуры.

Проблема, кстати, ещё более сложная, чем, собственно, снос аварийных домов.

- 150 миллиардов уже лежат в мешках?

- Они ещё не лежат, они придут в Фонд ЖКХ. Мы будем работать через облигации, это отдельная тема. Сейчас подписываем контракты непосредственно с регионами, определяем объекты.

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