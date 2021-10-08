Дочь Барановской и Аршавина впервые высказалась о своем отце

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Аршавина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили вместе девять лет. За годы совместной жизни избранница родила футболисту троих детей - сыновей Артема и Арсения и дочь Яну. Спортсмен бросил Юлию, когда она носила под сердцем их третьего ребенка. Отношения между супругами сложно назвать простыми. При этом Аршавин, как выяснилось, является трепетным отцом.

Долгое время Андрей Аршавин не виделся с тремя детьми от Юли Барановской. Около трех лет назад футболист возобновил с ними общение. На днях их дочь Яна высказалась о знаменитом родителе.

Яна профессионально занимается танцами. Девочка стала участницей нового танцевального телешоу. Она чувствует поддержку родителей.

По словам ребенка, когда она видится с отцом, он настраивает ее на успех. "Папа говорит: «Ты всех порвешь!» Он поддерживает меня, это же папа. Когда он в Москве всегда пользуюсь моментом встретиться с ним", - поведала Яна.

Стоит отметить, что сыновья и дочь сами связываются с Аршавиным, когда хотят пообщаться. При этом три года назад они были лишены такой возможности. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

После скандального развода с Казьминой в 2018 году футболист стал встречаться с сыновьями и дочкой.