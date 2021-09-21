Поклонники обсуждают странный парик Юли Барановской

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская не боится экспериментировать с образами. Телеведущая одинаково прекрасно выглядит и в дерзком мини, и в вечернем платье в пол с глубоким декольте, и в классических брючных костюмах. Однако на днях многодетная мать вышла в свет в летнем платье и сапогах на шнуровке. Изюминкой образа бывшей возлюбленной Андрея Аршавина стал странный парик, который и вызвал жаркие споры.

Юлия Барановская поразила поклонников, представ с творческим беспорядком на голове. Бывшая избранница Андрея Аршавина позировала с кудрявой шевелюрой. Похожий парик обычно носит Алла Пугачева. Телеведущая также нарядилась в черно-белое платье с короткой юбкой и широким поясом-корсетом, дополнив модный лук высокими черными сапогами на шнуровке.

Публика при виде многодетной матери ахнули. Одни считают, что лучший вариант для Барановской, - высокий хвост, другим нравятся распущенные волосы кумира. А вот странный парик теледивы не всем пришелся по душе.

"Стала похожа на Пугачеву", "Прическа не ваша и челка тоже. Прибавили себе несколько десятков лет", "Ухудшенная копия Пугачевой. Коленки пора бы прятать", "Странный парик", "Только не эта прическа", "Юля, вы похожи стали на Марианну из сериала 90-х «Богатые тоже плачут»", "На Сережу Зверева похожа стала", "Не идет Юле челка", "Вспомнил Владимира Кузьмина", "Юля тут похожа на Веронику Кастро", - делятся фолловеры.

Многодетная мать никак не отреагировала на мнение фанатов. Она никогда не устраивает скандалы и старается жить по христианским заветам. Мало кто знает, но Юля много раз ездила в паломничества. Одна из недавних поездок - в Грецию. "Свой внутренний разговор со святым предпочитаю оставить при себе. Чем могу поделиться - хотела его поблагодарить и выполнить наказ своего друга, который попросил: «Передай Спиридону большое спасибо, потому что все, о чем я мечтал, исполнилось»", - делилась знаменитость.

А еще она души не чает в своих детях. "Недавно ночью я лежала и плакала. Проснулась, посмотрела на них и поняла, какие они уже взрослые, потом полезла смотреть архивные фотки… И вдруг осознала, что из-за работы пропустила много детских моментов, например чье-то выступление в школе или важный матч... Я очень хочу еще ребенка, а может, и двоих", - отмечала Юлия.