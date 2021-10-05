С тяжелобольной экс-женой Андрея Аршавина случилось страшное

Алиса Казьмина в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". Фото: Кадр видео

Бывшая жена Андрея Аршавина почти год борется с тяжелой болезнью. Из-за недуга Алиса Казьмина перестала выходит в свет. Летом состояние многодетной матери резко ухудшилось и она внезапно исчезла. На днях женщина вышла на связь, перепугав публику.

С бывшей женой Андрея Аршавина случилось страшное - в этом уверены пользователи соцсетей после того, как 39-летняя Алиса Казьмина оставила в блоге странное сообщение. Она вышла на связь спустя два месяца после внезапного исчезновения.

"Я как не знаю, меня нет, вначале, которая убили, в недавнем прошлом агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она шепчет вечерами фразы мне, что впереди, лопочет, потом обнимет и все, как забыла", - написала Алиса.

Перепуганная публика предположила, что с Казьмина "начала утрачивать рассудок". Кто-то полагает, что на нее "повлияли тяжелые препараты, которые она принимает".

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина оказалась на грани жизни и смерти из-за тяжелого аутоиммунного недуга несколько месяцев назад. Болезнь разрушает многодетную мать, у нее изуродовано лицо, отказывают ноги. Улучшений в состоянии женщины нет, а на лечение уходят баснословные деньги.

На попечении Алисы Казьминой находятся трое детей - двое отпрысков от первого брака и дочь Есения от спортсмена. Женщине помогает заботиться о детях ее мама. Она переживает, что, если случится худшее, ее младшая внучка может попасть в детский дом.

Сейчас Казьминой требуется пластическая операция для восстановления носа, но пока у брюнетки, по ее словам, нет денег на хорошего хирурга. Ей пришлось съехать из дома бывшей свекрови.

Ранее Алиса призналась, что тратила миллионы Аршавина. Она не видит в своем поступке ничего криминального. "У нас была тумбочка, мы брали оттуда деньги, которые, кстати, выдавала мама. Сейчас все крутится вокруг того, что я что-то украла... Знаете, как я на это отвечу? Я жена была! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи - ну взяла три ляма и потратила. Ты простишь! Это же твоя жена", - возмущалась многодетная мать.