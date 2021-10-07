Фото бывшей жены Андрея Аршавина с чужим мужем возмутило россиян

Бывшая жена Андрея Аршавина на днях вышла на связь с поклонниками после двухмесячного молчания.

Бывшая жена Андрея Аршавина на днях вышла на связь с поклонниками после двухмесячного молчания. Алиса Казьмина больше года борется с тяжелым недугом, из-за которого у нее провалился нос. Многодетная мать рассказала о состоянии своего здоровья и показала фотографию, на которой позирует с чужим мужем. Сей факт привел россиян в бешенство.

Бывшая жена Андрея Аршавина лечится от аутоиммунного заболевания. Алиса Казьмина перенесла несколько операций на лице и голове, что сказалось и на ее внешнем виде. У 39-летней женщины провалился нос. Многодетная мать решила напомнить о себе и поделилась новым снимком, на котором запечатлена с мужчиной. Она повисла на его руке, прильнув к красавчику. Алиса светится от счастья подле высокого брюнета с бородой.

"Спасибо тебе, что сорвался, приехал, оставив свои дела, просто подставить плечо. А главное - просто дал энергию, чтобы не выживала, а жила", - написала женщина.

Подписчики поинтересовались, когда Алисе предстоит новая операция. На что она сказала: "Не операбельна на сегодня".

Многодетная мать решила напомнить о себе и поделилась новым снимком, на котором запечатлена с мужчиной. Она повисла на его руке, прильнув к красавчику. Алиса светится от счастья подле высокого брюнета с бородой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тяжелобольная Казьмина на время отказалась от походов по скандальным шоу, но вкуса к жизни старается не терять. "Плохо я, лицо - его нет. Но, вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого. Сейчас я не меньше радуюсь жизни, даже больше. У меня супердети. Энергия моя возвращается, а это значит, и без лица можно. Жизнь люблю", - отметила она.

Но куда больше публику заинтересовал спутник бывшей жены Аршавина. Народ быстро вычислил, что мужчину зовут Петрос Погосян. Он женат и воспитывает сына.

Подписчики уверены, что тяжелобольная Алиса взялась за старое. Мол, женщина наступает на те же грабли и скоро окончательно разрушит личную жизнь спутника, как сделала это много лет назад. Ведь известно, что Аршавин бросил беременную Юлю Барановскую ради Алисы.

Возмущенная публика оставляет гневные сообщения в блоге Казьминой. "В церковь ей надо к батюшке, исповедоваться. А она все туда же…", "Сходите к бабке, она снимет порчу", "Лечиться надо, а она по мужикам опять…", "Не надо ее жалеть. Алиса сама выбрала для себя такой жизненный путь, сама и отвечать будет. А вот по поводу болезни - была красавицей. Зачем эти пластики, ботоксы, силиконы? ", "Барановской когда-то еще хуже, чем вам было: ее оставили с детьми в чужой стране и беременной. А вы еще ей слали потом заключение о браке и где-то здесь писали о ее детях «бывшие родственники Андрея»", - негодуют фанаты.