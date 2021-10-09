Удар по самому нежному: Британцы обвинили Россию в дефиците туалетной бумаги

Россия пошла другим путем, взвинтив цены на газ в Великобритании, из-за чего предприятия британской промышленности стали на своем примере демонстрировать эффект домино, закрываясь и подавая заявления о банкротстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страшный ужас надвинулся на Британские острова и хорошо, что пока не затронул государства Содружества в других частях света. Нет, речь не о том, что Гольфстрим остановился, или что на острова надвигается тропический шторм. Хотя, по мнению британских журналистов, уже лучше бы шторм с Гольфстримом. Подданные Ее Величества начали ощущать дефицит одного из самых стратегических товаров в розничной продаже – туалетной бумаги. Известное британское издание Daily Mail обвинило в этом, кого бы вы думали? Правильно – Россию.

Нет, на этот раз речь не идет о том, что Петров и Боширов вместе с примкнувшим к ним третьим суперагентом страшного ГРУ обчистили склады в Англии и вывезли стратегические запасы пипифакса, уничтожив их в неизвестном полиции месте и неустановленным способом. До такого Кремль не опустится, все понимают, королева там, все дела, женщина очень преклонного возраста, и та же Daily Mail и даже "Таймс" в качестве заменителя туалетной бумаги не годятся. Еще бы глянцевый журнал предложили или наждачку, что называется!

Нет, Россия пошла другим путем, взвинтив цены на газ в Великобритании, из-за чего предприятия британской промышленности стали на своем примере демонстрировать эффект домино, закрываясь и подавая заявления о банкротстве. Тут ведь еще один фактор сыграл свою роль. Великобритания вместе со всей Европой наложила кучи санкций на Россию, в ответ на что Москва запретила импорт целого ряда продовольственных товаров. И теперь подданные Ее Величества стали больше кушать всяких там хамонов, сыров и, соответственно, больше… ну, вы понимаете. Загрязнять окружаю среду, в общем. И в четверг, и в пятницу, и в остальные дни недели.

Ранее СМИ Великобритании уже обвиняли Россию в опустевших полках супермаркетов на островах, в дефиците водителей грузовиков, что вызвало срывы в логистике и поставках продовольствия в торговые сети и магазины (можно подумать, что это Путин мобилизовал всех водителей грузовиков на российско-белорусские учения "Запад – 2021"). Но вот сейчас – это удар не просто самому больному (у некоторых – особенно), но и по самому нежному. Во многих супермаркетах туже ввели ограничения на продажу туалетной бумаги, как это было в Советском Союзе, когда этот остродефицитный товар появлялся на прилавках: "Не больше 4-х рулонов в одни руки!"

Вот только в СССР дефицит имел место в торговле, а в Великобритании сейчас имеет место свертывание производства. В таких условиях даже старый советский рецепт, встать в очередь вместе с детьми, чтобы купить не 4 рулона, а 8, а то и все 12, может не сработать. Да и не приучены англосаксы пока к таким покупательским уверткам. Как и к использованию по такому назначению свободной и демократической прессы. В отличие от нас, очень вольно обращавшихся с идеологически выдержанной партийно-советской печатью. Но очень быстро могут научиться. Благо премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил уже срочной продовольственной помощи. Такими темпами недолго и до продовольственных талонов докатиться и до карточек на бензин с соляркой. И до гуманитарки пипифаксом.

Но Лондону надо определиться, что англичанам требуется в первую очередь – слать ли им в качестве помощи стратегические запасы пипифакса или "ножки Буша". Ведь и на то, и на другое у союзников по НАТО может просто не хватить ресурсов. Неужели опять придется обращаться к Путину и по этому вопросу. Тем более, что из России Великобритания получает около 1% потребляемого природного газа. Заодно можно обкашлять и какой-нибудь новый проект, условно назвав его "Британский поток".