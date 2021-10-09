Дефицит растет: в России начали продавать очереди на автомобили

Если раньше можно было прийти к дилеру и выбрать из того, что есть в наличие, то сегодня приходится ждать больше года, оплатив 30% стоимости Фото: Shutterstock

Автоэксперты уже несколько месяцев предупреждают, что сейчас, пожалуй, самое худшее время для покупки новой машины. Мало того, что рост цен на авто с конвейера уже побил все рекорды, так еще приходится дожидаться железного коня долгие месяцы. В пик пандемии салоны были наглухо закрыты и отчаявшиеся дилеры придумывали способы продажи авто заочно, доставляя машины к подъезду. Теперь приходящим в салон клиентам предлагают не широкий ассортимент, а длинную очередь за определенной моделью. То, что в продаже имеется, уже обещано покупателям в лучшем случае несколько месяцев назад.

- У людей настоящая истерика! Если раньше можно было прийти к дилеру и выбрать из того, что есть в наличие (а их было много на складе), то сегодня приходится ждать больше года, оплатив 30% стоимости, - рассказывал kp.ru автоэксперт Андрей Ломанов. - Это напоминает ситуацию середины 2000-х, когда на топовые модели иногда появлялись очереди. Плюс жуткая коррупция внутри дилерских центров, когда клиенту предлагают доплатить еще 300-400 тысяч и купить именно этот автомобиль здесь и сейчас. Это называется «барыжить машинами». Это чистой воды спекуляция, а не нормальная официальная продажа. На рынке черт знает что творится! И я бы советовал не поддаваться истерике и бежать сломя голову покупать какой-нибудь простенький автомобиль ценой более 2 млн. руб.

Продажи авто за сентябрь рухнули почти на четверть, отсчитываются в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). И в очередной раз говорят о причинах дефицита.

- В сентябре 2021 года продано всего 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что демонстрирует снижение рынка на 22,6%, - комментирует Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна.

И в это время участники автофорумов обратили внимание на то, что в сети уже стали появляться объявления о продаже очереди за новенькой иномаркой.

В интернете без труда можно найти даже специализированные сайты по продаже очередей. Так, купить самую Volvo ХС40 в Москве, которая «уже у дилера в салоне», предлагают всего за 15 тыс. рублей. Самое дорогое предложение — переуступка очереди на Audi A5 Sportback в Тамбовской области с предупреждением, что квот на заказ нет, авто дефицитное, а «после НГ будет еще дороже».

ТОП-10 самых продаваемых новый автомобилей в России:

1. Granta Lada

2. Vesta Lada

3. Rio KIA

4. Creta Hyundai

5. Solaris Hyundai

6. Polo VW

7. Niva Lada

8. Rapid PA II Škoda

9. Duster Renault

10. Largus VP Lada

По данным АЕБ с января по сентябрь 2021 года.