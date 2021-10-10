Гигантская декорация, задавившая актера Большого театра, уже становилась причиной ЧП

Фото: Прокуратура Москвы

Трагедия в Большом театре, где прямо во время оперы погиб 38-летний актер Евгений Кулеш, породила массу вопросов. Как такое могло случиться на главной оперной площадке страны, где не только цены на билеты, но и всё остальное должно быть на высшем уровне? Почему громадины-декорации опускались на сцену, когда там толпились десятки артистов? И ждать ли публике объективного расследования, если погибшего актера уже в первые часы выставили крайним?..

Бывший премьер Большого Николай Цискаридзе, отдавший этой сцене более 20 лет, за развитием событий следит особенно пристально. Для многих артистов, которые боятся гонений, он - единственный рупор, который может откровенно рассказать о проблемах театра. А их, как говорят в труппе, хватает.

- Мне весь вечер звонят и пишут очевидцы, которые своими глазами видели, как все произошло, - поделился с kp.ru экс-премьер. - Вот, например, сообщила артистка: «Николай Максимович, пожалуйста, если вас будут спрашивать, упоминайте, что нет техники безопасности и проблему с отделом планирования. «Садко» - сложнейший спектакль, ставился всего за месяц, а в нынешнем сезоне было всего две репетиции. Перед премьерой (в начале 2020 года оперу представили в новой постановке. - Ред.) я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдить в этом месте. Не должны обвинить Женю или найти крайнего!».

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По словам Цискаридзе, артистов запугивают, поэтому сами они не могут высказаться публично.

- Я знаю, о чем говорю: сколько надо мной издевались, сколько всего выдумывали… Ведь я уже 25 лет кричу о проблемах Большого, - напомнил Народный артист России. - Там нет никакого порядка, никакой медицины, элементарно, нет этики… Мы все крепостные. Понимаете, я сам слежу за детьми во время спектаклей академии в Мариинке. Это должны делать режиссёры, но приходится самому. Воспитатели стоят в дверях. До второго звонка я строго-настрого запрещаю выходить на сцену. Все знают, что мне лучше не попадаться! А что в Большом? Как можно при такой трагедии выйти к людям и объявить, что спектакль не будет продолжен по «техническим причинам»?! На самом деле, это все очень печально…

Тем временем, расследованием ЧП уже занялись правоохранители. Следователям предстоит выяснить, кто отвечал за технику безопасности на спектакле «Садко», и как именно она была нарушена.

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