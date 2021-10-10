Что грозит виновным в гибели актера Евгения Кулеша во время спектакля: "Большой театр должен заплатить"

38-летнего актера мимического ансамбля Евгения Кулеша раздавило двухтонной декорацией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трагедия, разыгравшаяся на сцене Большого театра во время оперы "Садко", заставила публику ужаснуться тому, как обстоят дела с техникой безопасности на главной оперной площадке страны. 38-летнего актера мимического ансамбля Евгения Кулеша раздавило двухтонной декорацией, а ведь она опускалась на сцену по заранее известному сценарию. Сообщения о том, что артист якобы замешкался и сделал шаг не в ту сторону, появились еще в первые часы трагедии - именно поэтому неравнодушные, в том числе экс-премьер Большого Николай Цискаридзе, подозревают, что дело оперативно замнут.

Вот и юристы сомневается, что кто-либо из сотрудников Большого театра будет привлечен к уголовной ответственности.

- Для подобных случаев в Уголовном кодексе есть статья 293 УК РФ, часть 2: "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или гибель человека". Наказание за такое преступление - до пяти лет лишения свободы, - пояснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Однако, я полагаю, что это маловероятный сценарий. Здесь может быть нарушение по части трудового законодательства, если с актерами не проводился инструктаж и так далее. Но я бы говорил, скорее, о компенсации морального вреда. Родственники погибшего могли бы посудиться с Большим театром и получить серьезную компенсацию. Погребение, выплаты детям до 18-летия, если они есть, - иск к работодателю может начинаться от 10 миллионов рублей. Думаю, администрация театра это тоже хорошо понимает и выйдет на переговоры раньше, чем процесс будет запущен. Если родственники не найдут адвоката, который будет представлять их интересы, то я готов взяться за это дело. Большой театр должен заплатить за гибель актера на рабочем месте.

По словам адвоката, главное сейчас, чтобы по приказу директора Большого театра была создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая с привлечением прокуратуры, фонда социального страхования, трудовой инспекции и органов власти. Это необходимо, чтобы установить причины гибели артиста, виновных лиц и не допустить повторения ЧП. Но не только.

- Эта комиссия находит виновного, составляет соответствующие документы - эти бумаги потребуются в дальнейшем для компенсации от ФСС и многого другого. Если подобное расследование (не уголовное, а именно производственное) не будет проведено, родственникам крайне сложно будет доказать, что актер в момент ЧП находился на работе, - предупредил Андрей Алешкин. - Да, всем понятно, что он был на сцене, это видели сотни человек. Но был ли он на рабочем месте по приказу и должной инструкции - вот в чем вопрос. Если будет доказано, что несчастный случай произошел на производстве, у Большого театра появится масса обязательств перед родственниками погибшего.

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