Видео с места крушения самолета под Мензелинском в Татарстане сняли очевидцы

Количество погибших в результате трагедии уточняется. Фото: очевидцы

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь. В сети появились первые видео с места его падения.

На кадрах видно, что спасатели работают рядом с упавшим самолетом. В результате крушения он загорелся и разломился пополам. Огонь удалось быстро потушить, на место оперативно прибыли спасательные службы.

Предполагается, что упавший L-410 эксплуатировался с 1987 года. Причиной крушения мог стать отказ техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, на борту самолета находились 23 человека - парашютисты местного аэроклуба и экипаж. На данный момент данные о количестве погибших разнятся. Источник kp.ru сообщает, что в результате трагедии скончались 15 человек, в том числе два пилота. Информация о состоянии других пассажиров уточняется.