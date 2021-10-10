Заслуженный летчик СССР о третьей подряд катастрофе легкого самолета L-410: Машина надежная, но не чета нашему «кукурузнику» Ан-2

Увы, по данным с места трагедии, погибли 16 человек из 23 находившихся на борту, в том числе не выжили оба пилота

И снова ЧП с российской малой авиацией. Рано утром, в воскресенье 10 октября, стало известно о жесткой посадке легкого самолета L-410 около города Мензелинск в Татарстане. На борту находились парашютисты местного аэроклуба. Увы, по данным с места трагедии, погибли 16 человек из 22 находившихся на борту, в том числе не выжили оба пилота. Шесть человек госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии. Точные причины трагедии еще предстоит установить. По горячим следам, сайт kp.ru попросил прокомментировать произошедшее ЧП заслуженного летчика СССР, экс-заместителя министра гражданской авиации СССР Олега Смирнова.

- Есть ли у авиационного сообщества претензии к самолетам L-410? Уже третья катастрофа с погибшими в этом году…

- Сейчас очень мало исходных данных о причинах катастрофы. Можно определенно сказать лишь, что в двух предыдущих катастрофах с L-410 в этом году сам самолет был не при чем. Там были неправильные действия экипаж и изъяны в организации подготовки пилотов к выполнению полетов в сложных условиях. Пока мы располагаем информацией, что вынужденная посадка произошла вскоре после взлет. Это может быть по причине отказа обоих двигателей. Как правило, это свидетельствует о проблемах с качеством авиатоплива или его отсутствием, забыли заправить – были и такие случаи. В любом случае, чтобы точно поставить «диагноз», нужно дождаться выводов комиссии. А серьезное разбирательство точно будет, потому что L-410 используется не только в аэроклубах, но и в системе гражданской авиации на регулярных рейсах.

- Что можно сказать, в целом, о самолете L-410?

- Это продукт чешского авиапрома, хотя собираем мы его в России. В принципе, он показал себя как самолет надежный, экономический целесообразный.

- Если брать отечественные кукурузники семейств Ан-2 (Ан-24, Ан-26) и чешский L-410 – что из них имеет лучшую репутацию?

- Конечно, наши Ан-24 и Ан-26. Плохих самолетов тысячами не выпускают. К сожалению, Россия забросила этот проект и никак его не модифицирует. А вот Китай взял наш Ан-24, немного доработал фюзеляж и двигатели, поставил современную авионику, назвал по-своему – и теперь за этим самолетом стоит очередь со всего мира. Потому что Ан-2 – это непревзойденный самолет.

- Россия на сегодня не выпускает Ан-24? В эксплуатации только ранее выпущенные самолеты?

- Не выпускаем уже давно. И самое страшное – прекращен выпуск комплектующих, что делает невозможным ремонт и дальнейшую эксплуатацию самолетов.

- Вы верите в новый российский «кукурузник» - «Байкал», выпуск которого анонсировал Минпромторг?

- Безусловно, лучше «Байкал», чем ничего. Но Ан-2 он не заменит. Положение дел в российской авиапромышленности сейчас таково, что ничего лучше или хотя бы такого же по уровню как Ан-2 создать за последние 20 лет так и не удалось.

Трагедии с самолетами L-410 в России в 2021 году

- 19 июня 2021 года самолет L-410 совершил жесткую посадку у деревни Журавлево в Кемеровской области. На борту также были парашютисты. После отказа одного из двигателей пилот решил совершить посадку на неподготовленную площадку. Погибли 5 человек из 19 на борту.

- 12 сентября этого же года произошла еще одна катастрофа с L-410 в Иркутской области. На этот раз это был регулярный рейс Иркутск — Казачинское. Пилот заходил на посадку в условиях плохой видимости. Погибли 4 человек из 16 на борту.

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