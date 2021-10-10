Версии крушения самолета в Татарстане: Борт был перегружен, отказал двигатель

Одной из возможных причин крушения самолета в Татарстане 10 октября 2021 года мог стать перегруз

Компетентный источник рассказал kp.ru подробности о потерпевшем крушение самолете L-410, который 10 октября рухнул в Татарстане.

Что известно про борт

Самолет, разбившийся в Татарстане, был в эксплуатации с апреля 1987 года.

Инсайдер отмечает, что воздушные суда с данным номером имеют статус военного изделия и поставлялись до 1990 года исключительно в Вооруженные силы СССР и страны Варшавского договора. Всего было выпущено 150 единиц техники с назначенным ресурсом не более 3 тысяч часов - это примерно 2-3 года полетов. После этого самолет должен был возвращаться на завод-изготовитель для доработки и определения дополнительного ресурса. Но этого не произошло.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации.

Механик Шамиль Мозаффаров, ранее работавший над потерпевшим крушение в Татарстане L-410, рассказал, как восстанавливал борт. Он отметил, что ручается не только за проделанную им работу, но и за опытность пилотов, которые управляли L-410.

Самолет, разбившийся в Татарстане, был в эксплуатации с апреля 1987 года Фото: REUTERS

Версии крушения

Одной из возможных причин крушения самолета в Татарстане 10 октября 2021 года мог стать перегруз, сообщил источник kp.ru. Самолет рассчитан на 19 человек, а 10 октября на его борту находилось 22 человека, включая двух пилотов. Из-за этого судну могло не хватить мощности для набора высоты.

Между тем, президент республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что пилоты еще в воздухе доложили об отказе одного из двигателей и запросили экстренную посадку. Это произошло почти сразу после взлета, на высоте 70 метров.

"Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил он Интерфаксу.

Из-за того, что самолет рухнул почти сразу после взлета, никто из парашютистов не смог спастись.

- Крушение произошло почти сразу после взлета. Буквально через несколько минут. Была очень маленькая высота. Никто из людей не то, чтобы парашют раскрыть не успел, даже выйти из самолета времени не было, - пояснил kuban.kp.ru начальник парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов.

Разбившийся самолет в 2014 году был передан ДОСААФ и эксплуатировался на основании внутренних документов организации Фото: ТАСС

Главное об авиакатастрофе под Мензелинском

- Let L 410 "Turbolet" потерпел крушение утром 10 сентября 2021 года под Мензелинском. Известно, что самолет принадлежал местному аэроклубу. На борту было 22 человека - члены экипажа, а также парашютисты и инструкторы аэроклуба;

- Погибли 16 человек, среди них - двое летчиков. Шестерых выживших достали из под обломков и доставили в Мензелинскую ЦРБ.

- Опубликован список погибших и пострадавших при авиакатастрофе.

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