Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи. В результате страшной аварии погибла женщина, двое ранены. Сразу после трагедии жена Константина Богомолова прыгнула в такси и умчалась в аэропорт. А позже выступила с заявлением.

Появились подробности смертельной аварии с Ксенией Собчак. ДТП произошло 9 октября поздно вечером. На 38-м километре дороги "Адлер - Красная Поляна" водитель Mercedes S 500, в котором сидела жена Константина Богомолова, ее директор и помощница, во время обгона выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen. После этого последний срикошетил в микроавтобус.

В результате пассажирка Volkswagen умерла на месте. 60-летняя женщина из этой же иномарки в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан позвоночник. За жизнь 28-летнего водителя борются врачи.

Как стало известно позже, в Сочи Собчак выступала на закрытой вечеринке вместе с Земфирой и Игорем Верником.

Позже Ксения сделала заявление. Она рассказала, что действительно была в машине, а сейчас находится дома. "Только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, ушибы внутренних органов. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными", - написала она в блоге.

Ксения поспешила подчеркнуть, что не подгоняла водителя.

"Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела", - резюмировала она.