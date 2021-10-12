Накренившиеся многоэтажки признают «ограниченно годными»: Что с этого будет жильцам

В России появится новая категория домов - в «ограниченно работоспособном техническом состоянии». Фото: Иван МАКЕЕВ

В России появится новая категория домов - в «ограниченно работоспособном техническом состоянии». Признаки подобных домов и порядок признания их таковыми утвержден приказом Минстроя, который вступил в силу с 12 октября 2021.

Что это еще за новшество? Как поясняют специалисты, фактически речь идет об официальном появлении у нас категории ветхого жилья — которое еще не аварийное, но уже и не вполне нормальное.

До этого в нашем законодательстве внятно были прописаны только признаки аварийного жилья. Это то, где жить уже невозможно: устойчивость и надежность конструкций снизились настолько, что здание может в любой момент рухнуть, или есть какие-то другие опасности для жизни. Официально признанные аварийными здания подлежат сносу или реконструкции — все квартиры там считаются «непригодными для проживания».

Чем будет отличаться от аварийного ограниченно годное жилье? Такими, как следует из приказа, могут признаваться дома, где есть крены, дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. Но где нет пока угрозы, что что-нибудь внезапно рухнет. Жить там можно, но при условии постоянного технического контроля или укрепления конструкций, грунта и т. п.

Признавать дома ограниченно годными — после проведения экспертизы - будет специальная межведомственная комиссия по обращениям собственников квартир или местных органов власти.

И главный вопрос — зачем это надо и что с этого будет жильцам?

Первый важный момент — приказ Минстроя касается многоквартирных домов (многоэтажек), а не покосившихся избушек, фотками которых уже проиллюстрировали новость многие в интернете. Приказ так и называется - «Об установлении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии». То есть крен и степень ветхости индивидуальных домов изучать не будут.

И второе — речь не идет о расширении программы расселения аварийного жилья еще и на «ограниченно годные» дома. Чтобы переехать в новое жилье именно по этой программе, дом должен быть признан конкретно аварийным. Зато, как поясняют эксперты, новшество позволит решить ряд проблем с применением закона о комплексном развитии территорий. По этому закону, в территории, где будет проводиться комплексная перестройка (наподобие московской реновации), можно включать аварийные и ветхие дома. С аварийными все понятно. А вот с ветхими до сих пор было не очень понятно, что вызывало определенную напряженность. Теперь появятся более внятные критерии.

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