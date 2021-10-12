Акт агрессии или ритуал: Почему в Японии снова заговорили о Курилах

Hовый премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Япония не отказывается от притязаний на Курильские острова. Больше того, Токио намерен решить вопрос спорных (с его точки зрения) территорий как можно быстрее. Об этом заявил, выступая в парламенте страны, новый премьер-министр Японии Фумио Кисида:

- На северные территории (то есть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — прим. авт.) распространяется суверенитет нашей страны, мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям, и правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов.

Впрочем, и до этого премьер-министр утверждал, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы, причем Москва должна вернуть сразу все острова.

Правда, при всем этом тон Кисиды во время выступления был вполне миролюбив. Япония-де хочет развивать политическое, экономическое и культурное сотрудничество с Москвой.

Существует только одна загвоздка: согласно части 2.1 статьи 67 действующей Конституции России, «действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Так что в Токио немного поторопились, заявляя о том, что готовы осуществлять суверенитет и договариваться с Москвой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег КАЗАКОВ, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН:

- Не думаю, что сегодняшние заявления премьер-министра Японии стоит рассматривать как агрессивный выпад в сторону России. Дело в том, что Кисида относится к консерваторам, и свою политику он будет строить, исходя из традиционного понимания территориальных претензий Токио к Москве. Да, его концепция будет серьезно отличаться от стратегии предшественника Синдзо Абэ, который пытался нащупать какие-то новые направления сотрудничества в отношении России. Но я не вижу предпосылок для радикального ухудшения двусторонних отношений, ведь Кисида был министром иностранных дел и хорошо знает состояние этой проблемы и представляет себе реальные перспективы ее решения.

Сложность заключается еще и в том, что при нынешнем правительстве приоритет в развитии отношений отдан США, а Россия в японской внешней политике отошла на второй план. Но, по моим оценкам, нам никуда не деться друг от друга, ведь Токио и Москва являются ближайшим соседями и, кроме того, развивают множество совместных проектов.

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