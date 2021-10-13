Окно в Европу: Кто из россиян заплатил по 37 млн рублей за «золотой паспорт» Черногории

Власти Черногории назвали держателей 166 «золотых паспортов» Фото: Shutterstock

Власти Черногории опубликовали документ, в котором назвали держателей 166 «золотых паспортов», которые предоставляются в качестве своеобразнойнаграды за инвестирование солидных сумм в экономику балканской страны. И в этом списке есть весьма любопытные для российского читателя имена! «КП» не утверждает, что это именно те самые чиновники и бизнесмены, поэтому будем называть их просто тезками. В конце концов, полные паспортные данные черногорцы не публикуют.

Например, в списке есть тезка бывшего главы Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, прославившегося заявлением, что отдых россиян за границей вредит экономике. Причем экс-чиновника и нового черногорца совпадают и место рождения - город Целиноград (так раньше назывался Нур-Султан, он же Астана). Видимо, жить на две страны не так вредно для экономики родины.

Еще одним «золотым» персонажем оказался тезка генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, появившийся на свет в селе Арзгир в Ставропольском крае.

Кроме того, в документе указаны тезки члена совета директоров Трубной металлургической компании Александра Ширяева, партнера Романа Абрамовича Андрея Городилова и экс-главы банка «Лада-кредит» Сергея Балаганского.

Тот самый список, который и наделал столько шума, является официальным регистров лиц, которым было одобрено предоставление гражданства в рамках программы «Гражданство через инвестиции». Для того, чтобы стать черногорцем, надо «всего лишь» вложить 450 тысяч евро (примерно 37 млн рублей) в одобренные властями проекты в наиболее развитых частях страны, например, в столице. Менее состоятельные претенденты могут вложить сущий «мизер» - 250 тысяч евро, но уже в менее развитые регионы, где риск потери денег выше. Ну еще остается сущий пустяк - взнос в 100 тысяч долларов в благотворительный фонд Черногории и госпошлина в 15 тысяч долларов.

Маленькая пикантная деталь - первым обладателем «золотого паспорта» балканской страны стал именно гражданин России.

Документ делает своего обладателя полноценным гражданином страны Европейского союза со всеми преференциями, которые у них есть. Например, свободные передвижения в рамках Шенгенской зоны.

Черногория начала выдавать паспорта в обмен на инвестиции только в прошлом году. Для этого даже пришлось изменить принципу, согласно которому двойное гражданство в стране не допускается. Для обладателей «золотых» корочек сделали исключение.

Но Черногория запрыгнула в этот уходящей поезд последней. Дело в том, что Евросоюз серьезно надавил на Кипр, Мальту и Болгарию — страны, которые промышляли подобными программами давно и всерьез. Дело в том, что далеко не всего — и это еще мягко сказано — чиновники в Софии или Никосии брали на себя труд выяснять происхождение денег, которые принес им потенциальный соотечественник. Для европейских карликов деньги не пахнут, а вот Брюссель брезгует, указывая на то, что это не просто окно в Европу для людей с сомнительным прошлым, но и возможность для отмывания денег.

И вот уже на Мальте разводят руками, мол, квоты для новых инвесторов кончились, на Кипре вовсе полностью закрывают программу, а в Болгарии серьезно ужесточают требования к претендентам на золотой паспорт. Да и в той же Черногории лавочку для бизнесменов из других частей света планирую прикрыть.