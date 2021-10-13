Госдума России в цифрах: сколько среди депутатов миллиардеров, женщин и артистов

От созыва к созыву Дума богатеет и стареет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ БЕДНЕЮТ

Новые депутаты в 2020 году заработали в три раза больше денег, чем избранники прошлого созыва. Да и суммы на банковских счетах у новичков посолиднее. Конечно, мы имеем в виду средние показатели – один из парламентариев в прошлом году ухитрился официально не заработать ни рубля. Эксперты объясняют, что статистику сбивают депутаты-миллиардеры. Если бы не они, то нынешняя Дума была бы не сильно богаче прошлой. Но с другой стороны, и такого количества супер-богачей в прошлых парламентах не было. Как ни крути, а бедных на Охотном ряду нет.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

И НЕ МОЛОДЕЮТ

Средний возраст депутатов нового созыва больше на полтора года. Молодежи в парламенте практически нет, зато прибавилось десять пенсионеров. В принципе, логично – говорят же, что политики по-настоящему раскрываются только в старости.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

У ПОЛИТИКИ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

В парламенте по-прежнему мало женщин. Можно, конечно, сказать, что так решили избиратели, но есть примеры, когда избранные дамы после голосования отдавали свои мандаты мужчинам. Причин для гендерного неравноправия много, и они разные. Во фракции от ЛДПР женщин нет совсем. А вот у Новых людей почти четверть мест достались дамам. Жалко, от них всего 13 человек прошло – в процентах получается много, а фактически мало. Понятно, что больше всего женщин в Едре, но у партии и больше всего кресел.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КТО ОТКУДА ПРИШЕЛ

Новая Дума обновилась практически на половину. Но это же значит, что большая часть парламента состоит из людей, которые все последние годы занимались лишь одним – голосовали за законы в центре Москвы. Четыре человека – Зюганов, Жириновский, Харитонов и Грешневиков – работали во всех восьми созывах Думы. Вообще, в Думе много людей из системы, тех, кто и раньше занимал официальные посты – в общей сложности, таких две трети депутатов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ГЕНЕРАЛЫ, КОСМОНАВТЫ И СПОРТСМЕНЫ

Не надо думать, будто среди депутатов совсем уж нет интересных людей. В прошлом многие из них был, что называется, о-го-го. Мы пересчитали самых примечательных парламентариев.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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