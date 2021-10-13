Зачем в Россию хотят вернуть 300 тысяч мигрантов-нарушителей? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я, конечно, все понимаю – пандемия, нехватка рабочих рук, лобби строительных гигантов… Но всему же должен быть какой-то предел. Накануне стало известно, что Россия решила амнистировать 300 тысяч граждан Таджикистана и Узбекистана, которые ранее были депортированы из страны с запретом на въезд. Причем процесс этот начался еще в августе.

Нет, об этом нам рассказали не профильные чиновники в правительстве, не отвечающие за миграцию начальники от МВД. Они почему-то не посчитали нужным проинформировать своих граждан об этом, мягко говоря, спорном решении. Тайну выдал глава Федерации мигрантов с русским именем Вадим Коженов (среди учредителей федерации, по данным «РБК Компании», – некие Аби Джабер, Акра Ахмад, Али Салим Асад, Алуаш Рашид, Альмама Усама Абдулкадер и другие).

«Путем долгих и сложных переговоров удалось договориться, - поведал Коженов. – 300 тысяч человек были амнистированы. Конкретные статьи изначальных нарушений называть нет смысла, потому что по этим статьям были амнистированы не все, кто был под запретом. Основные снятия из базы были 18 августа. Проверяйте себя на сайте МВД».

Ну конечно не имеет смысла, если ты, как и положено, наверно, главе Федерации мигрантов, думаешь, собственно, об этих мигрантах, а не о миллионах граждан России, которым привалит недисциплинированного «счастья» из Средней Азии. А для меня, например, есть смысл знать эти статьи. Я хочу понимать, чего мне опасаться.

Это вернется упырь, высланный за попытку изнасилования несовершеннолетней? Или за пьяную драку у метро, когда впятером метелили одного лежачего? Или за джигитовку на дороге? Или за разборки в супермаркете со стрельбой? Или за экстремистскую литературу и посещение «подъездной молельной комнаты» запрещенной в России террористической организации?

Мне чего ждать от передела сфер мигрантских влияний? И мне кто должен это прояснить - Коженов этот сердобольный? Или кому там такая «светлая» идея пришла и он сам стесняется нам об этом рассказать? С кем шли эти «долгие и сложные» переговоры, закончившиеся торжеством безнаказанности?

А полицию в этой ситуации жалко. За каждым из этих 300 тысяч ведь стояла работа какого-то обычного участкового, опера, эшника…