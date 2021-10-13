Что известно про страну Кабо-Верде, куда едет послом Наталья Поклонская

Наталья Поклонская стала новым послом Российской Федерации в Кабо-Верде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новой Думе не будет одного из самых ярких депутатов прошлого созыва Натальи Поклонской. Бывшего прокурора Крыма президент России назначил послом в Кабо-Верде. «Комсомольская правда» рассказывает все, что нужно знать об этой стране, которую, уверены, большинство россиян и на карте не найдет.

ПОСРЕДИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

Кабо-Верде занимает группу островов (10 относительно крупных и 8 совсем мелких) к западу от африканского континента В Атлантическом океане. Исторически они носят название Острова Зеленого Мыса. Несмотря на такое отличное расположение, это далеко не рай для курортников.

Острова имеют вулканическое происхождение, там полно потухших и несколько действующих вулканов. Скалистые берега трудно доступны для судов, а значительную (порядка 16%) часть территории занимают не джунгли, а чуть ли не пустынные нагорья, чьи пейзажи напоминают виды с поверхности Луны.

Всего в стране без малого 600 тысяч человек населения.

В столице страны городе Прая еще век назад жила всего 21 тысяча человек. Но после обретения независимости, сюда ринулся народ: спасаться от нищеты и искать лучшей доли для себя и семей. Так что значительная часть города застроена, мягко говоря, хаотично, а если откровенно — трущобами.

Кстати, несмотря на то, что острова относятся к Африке, темнокожих тут сравнительно немного. Большую часть — почти ¾ населения — составляют мулаты, потомки от союзов европейцев с африканцами.

ПОСЛЕ ПОРТУГАЛИИ

Кабо-Верде — государство очень молодое. Независимость от Португалии, которая хозяйничала на островах практически с момента их открытия в XV веке, оно получило только в 1975 году.

Впрочем, до сих пор влияние Лиссабона тут очень сильно. Все говорят по-португальски, имена у жителей Кабо-Верде тоже будто состав «Бенфики» или «Порту». Островное государство настолько близко с бывшей метрополией, что лет 15 назад его руководители начали всерьез рассуждать о перспективах вступления в Евросоюз.

Республика Кабо-Верде - небольшое островное государство у западного побережья Африки. Фото: Google Карты

Кабо-Верде страна, мягко говоря, небогатая. В списке стран по ВВП на душу населения она занимает незавидное 124 метро. Для понимания, она немного уступает Узбекистану, но заметно превосходит Таджикистан. Россия в этом рейтинге на 51 позиции.

Возможно, указания из Брюсселя помогли бы островитянам исправить перекосы в экономике. Парадоксальным образом, находясь в океане, тут не развивают рыбный промысел. Нет, конечно, рыбу ловят, но, что называется, для себя. На отрасль экономики это никак не тянет. Вместо этого 70% населения страны заняты в сельском хозяйстве. И ладно бы земледелие и скотоводство обеспечивало местных жителей всем необходимым, но больше 80% того, что съедают на островах, приходится закупать за границей.

Продавщица бананов на рынке столицы Кабо-Верде, городе Прая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

Понятно, что в такой стране граждан Российской Федерации, мягко говоря, немного. Но это не значит, что наши дипломаты в Праи проводят время на местных пляжах — фото оттуда красуется на главной странице нашего посольства в республике.

Острова занимают стратегическое положение в Атлантике, и в их порты нередко заходят российские военные суда. О торговом флоте и говорить не приходится, это рядовое дело.

Туристы на пляже Кабо-Верде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, наши дипломаты хорошо зарекомендовали себя в стране. Например, предшественник Натальи Поклонской во главе российской дипмиссии регулярно встречался с президентом Кабо-Верде Жорже Карлушем Фонсекой.

ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА СТРАНЫ

Пожалуй, единственная уроженка этих островов, о которой знает весь мир — певица Сезария Эвора. Она совсем не похожа на эстрадных див, будь то американка Мадонна или наша Алла Пугачева. В основе музыки Эворы — национальные мотивы Островов Зеленого Мыса, скрещенные с африканскими традициями и коренным португальским жанром фаду.

Певица Сезария Эвора. Фото: EAST NEWS

Вместо консерваторского образования у Сезарии колоссальный опыт: чтобы помочь семье девушка с 17 лет пела по местным кабакам, благо, голос у нее выдающийся. Первый же студийный альбом она записала только в 43 года, так что мировая известность к ней пришла уже в преклонном по меркам современного шоу-бизнеса возрасте.

Эворе дали прозвище «Босоногая дива» - за то, что она всегда выступала босиком. Для нее это дань памяти нищему детству. Даже став богатой и знаменитой, она предпочитала обходиться без обуви.

О том, насколько в Кабо-Верде любят и чтят свою главную звезду, покинувшую этот мир в 2011-м в возрасте 70 лет, говорит тот факт, что ее портрет красуется на банкноте в 2000 эскудо, а ее имя носит один из самых востребованных аэропортов страны.

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