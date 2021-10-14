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В мире14 октября 2021 8:08

США при Байдене не будут вводить санкции против «Северного потока-2»

Белый дом идет вопреки воле Конгресса
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Администрация нынешнего президента Америки ясно дала понять, что подобные санкции во время правления Байдена вводится не будут

Администрация нынешнего президента Америки ясно дала понять, что подобные санкции во время правления Байдена вводится не будут

Фото: REUTERS

Влиятельное американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники в администрации президента США, сообщило, что Белый дом отказался и далее будет отказываться от введения санкций против газопровода «Северный поток-2».

- Администрация нынешнего президента Америки ясно дала понять, что подобные санкции во время правления Байдена вводится не будут, - сообщили журналисты.

Демократ Байден таким образом противостоит представителям Республиканской партии в Конгрессе, одним из лидеров которых является Тед Круз. Именно сенатор Круз торпедирует большинство инициатив Белого дома, включая одобрение кандидатур, представленных Байденом на должности послов США за рубежом, а также множество законопроектов.

Круз обеспечил настоящий кадровый кризис в администрации Байдена, причем исключительно из-за позиции президента по «Северному потоку-2». В настоящий момент почти 60 глав американских дипмиссий за рубежом ожидают одобрения своих кандидатур Конгрессом, несмотря на то, что с момента официального вступления Байдена в должность президента США прошел уже почти год.

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