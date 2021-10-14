США при Байдене не будут вводить санкции против «Северного потока-2»

Администрация нынешнего президента Америки ясно дала понять, что подобные санкции во время правления Байдена вводится не будут Фото: REUTERS

Влиятельное американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники в администрации президента США, сообщило, что Белый дом отказался и далее будет отказываться от введения санкций против газопровода «Северный поток-2».

- Администрация нынешнего президента Америки ясно дала понять, что подобные санкции во время правления Байдена вводится не будут, - сообщили журналисты.

Демократ Байден таким образом противостоит представителям Республиканской партии в Конгрессе, одним из лидеров которых является Тед Круз. Именно сенатор Круз торпедирует большинство инициатив Белого дома, включая одобрение кандидатур, представленных Байденом на должности послов США за рубежом, а также множество законопроектов.

Круз обеспечил настоящий кадровый кризис в администрации Байдена, причем исключительно из-за позиции президента по «Северному потоку-2». В настоящий момент почти 60 глав американских дипмиссий за рубежом ожидают одобрения своих кандидатур Конгрессом, несмотря на то, что с момента официального вступления Байдена в должность президента США прошел уже почти год.