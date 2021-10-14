О мужественном министре в фильме раскатывают близкие друзья, коллеги, священнослужители, хорошо знавшие его люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 17 октября - 40 дней со дня гибели Легендарного главы МЧС, генерала армии, Героя России (это звание присвоено посмертно) Евгению Зиничеву.

Евгений Николаевич погиб в Заполярье, во время учений, вместе с известным режиссером Александром Мельником.

Увидев, что тот падает с обрыва, министр, ни секунды не раздумывая, тут же первым бросился ему на помощь. Генерал действовал, как настоящий спасатель, не считаясь ни с опасностью, ни тем более со своим высоким положением.

О мужественном министре в фильме раскатывают близкие друзья, коллеги, священнослужители, хорошо знавшие его люди.

Съёмка проводились в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России.

Съемочная бригада приезжала и к нам в редакцию, ведь нам тоже есть что рассказать.

Офицер охраны и адъютант Президента России Зиничев приезжал в «Комсомолку» - сопровождал Владимира Путина во время встречи его с коллективом. Евгений Николаевич хорошо знал наших журналистов, которые представляли газету в Кремлёвском пуле.

Именно в «Комсомольской Правде» было опубликовано и первое большое интервью руководителя МЧС Зиничева.

Документальный фильм тележурналистки Анжелики Кареткиной «Зиничев. За други своя» смотрите на ТК «СПАС» в воскресенье, 17 октября, в 19:45 мск.

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Смотреть видеосюжет «Зиничев. За други своя». Документальный фильм Анжелики Кареткиной. Смотрите 17 октября в 19:45

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