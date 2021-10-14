Путин рассказал о своем преемнике, отказе от доллара и борьбе с бедностью

Хедли Гэмбл буквально засыпала Владимира Путина вопросами обо всем подряд Фото: REUTERS

В Москве началась Российская энергетическая неделя. Журналистка американского канала CNBC Хедли Гэмбл – ведущая пленарного заседания - буквально засыпала Владимира Путина вопросами обо всем подряд. Три часа президент рассказывал о газовом рынке Европы, гонке вооружений с США, Навальном… Но на этом общение с иностранкой не закончилось – после официальной части российский лидер дал ей отдельное интервью. Ответы оказались любопытными:

ПРЕЕМНИК

- Что вы думаете о преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока вам не будет 84?

- Я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято.

НЕФТЬ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

- Новак (вице-премьер – Ред.) предположил, что мы скоро увидим контракты на поставки нефти не в долларах, а в других валютах, возможно, даже в криптовалюте. Когда это может случиться?

- Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Но всё развивается, всё имеет право на то, чтобы существовать. Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления.

ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА

- Глава ЦБ сказала мне, что вы уходите от доллара в расчётах, пытаетесь диверсифицировать ситуацию. Это делается, чтобы санкции были менее болезненными?

- Соединённые Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчётам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. Мы просто вынуждены переходить к расчётам в других валютах.

Путин добавил, что Россия не одна такая. Даже «ближайшие партнеры Америки» сокращают долю доллара в резервах.

- США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры, - заметил президент.

ГОСДОЛГ АМЕРИКИ

- Доллар движется к тому, чтобы перестать быть мировой резервной валютой?

- Растет государственный долг США. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растёт такими темпами, как давно уже не было. Все же задаются вопросом: а что дальше? Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать?

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ

- Вы озабочены тем, что видите в отношении AUKUS – союза Австралии, США и Великобритании? Это создаёт потенциальную напряжённость и чревато ли новой холодной войной?

- Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США Великобритания Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой это хорошо, но «дружить против кого-то» это плохо.

НАВАЛЬНЫЙ

- А что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни?

- Гражданин находится в местах лишения свободы.

- Не самые лучшие условия для жизни, - вставила Хедли Гэмбл.

- Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью, - ответил президент.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

- На ваш взгляд, какая самая серьезная проблема на сегодняшний день?

- Для нас самая главная проблема – это подъём доходов граждан страны. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы демографической.

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