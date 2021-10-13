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Политика13 октября 2021 20:10

Путин рассказал о новой гонке вооружений с США, газовых войнах в Европе и нефти по 100 долларов

Президент три часа отвечал на вопросы иностранцев во время Российской энергетической недели
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российская энергетическая неделя — это такая главная тусовка сырьевиков, где эксперты всласть могут пообсуждать рынки нефти, газа и электричества. В этом году почти все разговоры о так называемом энергетическом переходе — это перестройка мировой экономики на зеленые технологии для снижения углеродных выбросов. Примерно то, чего Грета Тунберг добивается от политиков с трибуны ООН.

Ожидаемо, самым популярным событием первого дня РЭН стало выступление Владимира Путина. Топ-менеджеры иностранных нефтяных гигантов, министры, губернаторы начали стягиваться в пленарный зал еще за пару часов до прихода президента.

Между олигархами и топовыми чиновниками скромно расселись в джинсах сотрудники федеральной охраны. Их легко было опознать по красным капроновым упаковкам с "пожарными самоспасателями" (такие персональные кислородные маски).

- На случай возгорания, - ответил один из силовиков на мой немой вопрос.

В принципе, логично. Манеж, где проходит РЭН, один раз уже горел. Крыша тут хоть и отреставрированная, но деревянная. Поэтому бдительность лишней не будет.

ПОЧЕМУ В ЕВРОПЕ ГАЗ ПОДОРОЖАЛ

Начал Путин с «прописных истин». Президент добавил, что для собравшихся профессионалов его слова «покажутся очевидными», но повторить их необходимо.

- В последнее время разные ответственные лица подменяют анализ ситуации пустыми политическими лозунгами. За последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в европейском энергобалансе резко выросла. Вроде как и слава богу. Однако главной отличительной чертой этого сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Если случаются серьёзные провалы генерации, то резервов попросту не хватает. Именно это и произошло в нынешнем году, - вкратце объяснил Путин, почему цены на газ в ЕС сошли с ума.

Президент, выступая на РЭН, не поленился несколько раз повторить одну и ту же мысль: Россия готова продавать столько газа, сколько попросят покупатели. Только в этом году мы поставили его ЕС на 15% больше, чем планировалось. И дорожающее отопление в Европе не имеет к нам отношение.

- Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как пытаются делать некоторые наши партнёры, - попросил Путин.

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МОСКВА ГРОЗИТ ЕС ЭНЕРГЕТИКОЙ, КАК ОРУЖИЕМ?

Такой вопрос Путину задала ведущая пленарного заседания, американская тележурналистка Хедли Гэмбл. Модератора выбрали удачно — она не стеснялась откровенно задавать провокационные вопросы нашему президенту, отчего ответы главы страны становились только забористее и ярче.

- Россия вообще не использует никакого оружия. В каких конфликтах мы участвуем? Даже в холодную войну мы стабильно поставляли газ в Европу. А США и тогда боролось с этим, они были против проекта "трубы в обмен на газ» (соглашение между ФРГ и СССР о поставке нам труб большого диаметра в обмен на голубое топливо - Ред.), - ответил Путин.

Президент добавил, что вопрос журналистки и есть та самая «политически мотивированная болтовня». И если уж кто использует энергетику для давления на рынки, так это США.

- Поставки американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Половина выпавшего объема поставок сжиженного газа в ЕС (около 7 млрд. кубометров — Ред.) недопоставлена операторами США. А вы говорите, что это мы используем энергетический рынок, как оружие, - ответил Путин.

Хедли Гэмбл не сдалась, и сразу после ответа президента еще раз спросила, почему Россия не «поставляет в Европу газ по трубам».

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- Я ей одно, а вы мне — другое, - парировал глава страны.

Президент повторил, что это мы, в отличие от Америки, продали Европе больше запланированного газа. Даже через Украину прокачали на 10% сверх контракта.

- Пусть спасибо скажут (киевские власти — Ред.), а то одна ругань в наш адрес. Но там больше увеличивать объемы нельзя, украинская система десятилетиями не ремонтировалось. Увеличишь давление - лопнет все. Оборудование изношено на 80%, - рассказал Путин.

Ведущая уточнила, планирует ли Москва продлить договор с Киевом на перекачку газа после 2024 года. Путин коротко ответил, что мы «готовы». Но сперва надо определиться с будущими покупателями.

- Когда нам Европа говорит: «Мы уходим от углеводородов, но при этом вы должны после 2024 года еще 100 лет качать газ через Украину», вы в своем уме или нет? - возмутился глава России.

БУДЕТ ЛИ НЕФТЬ ПО 100 ДОЛЛАРОВ

- Вполне возможно, - заявил Путин.

Президент добавил, что Россия не заинтересована в быстром подорожании черного золота. Чем стабильнее рынок, тем лучше. И мы сейчас свою нефтедобычу координируем с ОПЕК, чтобы все было прогнозируемо.

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ОТКАЗ ГЕРМАНИИ ОТ АЭС И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Глава страны заметил, что немцы зря сворачивают свою ядерную энергию.

- У Франции 80% с лишнем энергетики дают АЭС. Какой смысл закрывать их у себя, если через забор атомная энергетика есть? - заметил Путин, добавив, что в Европе «все скученно». Если уж отказываться от мирного атома, то на общеевропейском уровне.

На заседании глава концерна Daimler Ола Каллениус рассказал, что Мерседес в скором будущем планирует закончить выпуск машин с обычными двигателями внутреннего сгорания. Наш президент эту новость едко прокомментировал.

- Производителей автомобилей заставляют перейти на электромобили. Ну хорошо! Автотранспорт является одним из важнейших загрязнителей. Но первичный-то источник какой? Электричество же не берется из розетки. Если в той же Германии в энергобалансе 30-35% угольная генерация, которая больше всего осуществляет выбросы CO2. Можно сколько угодно электроавтомобилей напроизводить, но угольная генерация на электростанции даст свой эффект с точки зрения выбросов, - заметил Путин.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Глава страны с сожалением заметил, что гонка вооружений между Россией и Америкой не просто началась, она уже «на марше». Сейчас мы соревнуемся в гипероружии. Хедли Гэмбл уточнила, что наши ракеты разгоняются до трех скоростей звука.

- 3 Маха - это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России, - похвалился президент.

Путин рассказал, что гонку вооружений развязали в Вашингтоне, когда Америка вышла из договора по ПРО.

- Противоракетная оборона — это не только защита, но и попытка получить преимущество над противником. В ответ надо или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО. Я сказал, что мы это сделаем. Мы это сделали — какие претензии? А теперь не нравится — говорят: «ой-ой-ой, какое у вас гипероружие, - ответил президент.

РОССИЯ НЕ ГОТОВА К ДЕМОКРАТИИ

Американская тележурналистка заявила, что Путин когда-то об это утверждал.

- Я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии, - парировал президент.

Глава страны добавил, что "демократия" понимается по-разному.

- Вот когда в Европе и США разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа - это свобода или нет? Это не очень похоже на свободу. Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены, - заявил Путин, предложив Западу «позаботиться лучше о себе».

Президент напомнил, что в США фактически легализована политическая коррупция. Просто она называется лоббизмом. Бизнесу официально разрешено подкупать политиков для отстаивания своих интересов.

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Еще один аргумент в пользу того, что и на Западе с демократией не все хорошо: американские выборы.

- Что такое непрямое избрание президента в Соединенных Штатах - так было уже трижды, по-моему, когда у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей, - напомнил Путин.

МУРАТОВ И НАВАЛЬНЫЙ

Президент пожалуй впервые прокомментировал награждение главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира. Хедли Гэмбл спросила, не признают ли теперь журналиста иноагентом.

- Если не будет нарушать закон, - ответил российский лидер.

Путин добавил, что такого не произойдет, если Муратов «не будет прикрываться премией как щитом, чтобы сознательно пойти на нарушение закона, привлечь к себе внимание».

Путин о том, не будет ли Муратов объявлен иноагентом

Модератор пленарной сессии в конце поинтересовалась, не боится ли президент «пятой колонны Навального». Глава страны ответил, что оппозиционер сидит не за политическую деятельность.

- Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона. Это должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает, - заявил глава страны.

В конце Путин напомнил, что главное оппозиционное радио страны работает на деньги Газпрома. Речь об «Эхе Москвы», которое действительно принадлежит холдингу «Газпром медиа».

Путин о Навальном: он находится в колонии не за политическую деятельность, а за уголовные преступления
Политика: В ВЕРХАХ