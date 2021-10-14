Теракт в Норвегии совершил мусульманин с уголовным прошлым

Один из главных вопросов — почему на поимку преступника с луком и, предположительно, большим ножом полиции понадобилось более получаса? Фото: REUTERS

Появились первые сведения о 37-летнем злоумышленнике, который накануне вечером убил пятерых и ранил двух жителей норвежского города Конгсберг. Имя стрелка пока не разглашается, но стало известно, что, будучи по документам датчанином, он родился и всю жизнь прожил в этом городе. Несмотря на богатый список правонарушений, тюремного опыта у него нет. Безработный с большим стажем (с начала 2000-х) в 2012 году уже был осужден за кражу, а также покупку и употребление наркотиков. Однако тогда вместо реального срока он получил испытательный — на 60 дней.

В прошлом он уже совершал подобные правонарушения, но суд счел, что большая пауза между этими преступлениями не позволяет отправить его за решетку. В мае прошлого года он вломился в дом родственников и угрожал одному из них убийством, размахивая пистолетом. Но и за это он получил только полугодовой запрет приближаться к жилищу пострадавших.

Подозреваемый — обращенный мусульманин, однако у властей не было информации о наличии у него радикальных взглядов. По информации из полиции, сейчас он сотрудничает со следствием, но признания вины пока не получено. Поэтому судить о мотивах о его действий сложно. Первоначально в полиции не исключили, что речь может идти о теракте. Хотя и весьма необычном.

Пока нет сведений, откуда у нападавшего лук со стрелами и где он научился им пользоваться. Да так профессионально, что сумел наповал сразить пять человек.

Имена погибших официально не объявлены, т.к. власти еще не успели оповестить всех родных. Известно, что это четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет. Двое раненых ночью находились в интенсивной терапии, но сейчас угрозы их жизни нет. Один из пострадавших — полицейский, находившийся в момент атаки вне службы.

Один из главных вопросов — почему на поимку преступника с луком и, предположительно, большим ножом полиции понадобилось более получаса? Ведь события развивались на пятачке 500 на 500 метров, среди малоэтажной деревянной застройки, в километре от полицейского участка. Первые стрелы он выпустил в городском супермаркете, но оттуда преступник скрылся. Он фактически охотился на прохожих в нескольких городских кварталах. Задержали его, только оцепив исторический центр Конгсберга и открыв по лучнику огонь. Сведений о его ранении нет. В операции было задействовано 22 полицейских.

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