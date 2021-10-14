Мишустин поручил подготовить новые меры по сдерживанию цен на продукты

Мишустин также рассказал, что правительство направит еще более 6 млрд. рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил правительству разработать комплекс мер, которые бы в долгосрочной перспективе стабилизировали цены на продукты.

- Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными, но сегодня все-равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие. Во всем мире они растут, и требуется дополнительный комплекс мер, которые обеспечивают стабилизацию цен на продукты в долгосрочной перспективе, - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, Минсельхоз уже подготовил свои предложения, есть предложения и от других органов власти. Мишустин поручил своему первом заместителю Андрею Белоусову скоординировать работу, а также проанализировать действующие программы сдерживания цен на продукты.

Напомним, на этой неделе Минэкономразвития повысило свою оценку по инфляции на 2021 г с 5,8 до 7,4%, объясняя этот пересмотр сильным удорожанием продуктов. При этом прогноз по инфляции на 2022-2024 годы остался прежним - 4% в год.

Как рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, правительство направит в 2022 году 5 млрд. руб. на развитие овощеводства. По словам Патрушева, в этом году овощеводы больше всего пострадали от плохой погоды.

- Это сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах. Сейчас уборка в активной фазе, но темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году, - сказал Патрушев.

На заседании правительства Мишустин также рассказал о различных социальных выплатах. Так, премьер сообщил, что выплаты по 50 тысяч рублей защитникам блокадного Ленинграда будут перечислены до 22 ноября - к годовщине запуска Дороги жизни.

- Прошу Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни, люди уже получили эти средства. Ведь они так много сделали для нашей Победы, - отметил Мишустин.

Выплату получат все, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это более 75 тысяч человек. Всего на эти цели направят около 4 млрд. рублей.

Мишустин также рассказал, что правительство направит еще более 6 млрд. рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трех лет.

- Детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах, - сказал Мишустин.

Еще 28 млрд. рублей правительство дополнительно направит на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.

- Их у нас по всем регионам свыше 2,5 миллионов. Всего с начала года на эти цели в регионы было направлено более 270 млрд рублей из федерального бюджета. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода семьи и может составить 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, - напомнил Мишустин.