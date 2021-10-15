Отдайте деньги не мигрантам, а русскому работяге - и страна задышит

Продолжаем мигрантскую тему.

Теперь о новом намерении – объявить амнистию 300 тысячам гражданам Узбекистана, когда-то нарушившим миграционное законодательство России. О «новом», потому что всего неделю назад стало известно об еще одном намерении - сдать в аренду Узбекистану до миллиона российских гектаров - для выращивания пшеницы.

Активность Москвы на этом направлении впечатляет.

Словно Россия теперь зависит не от нефти-газа, как обычно, а от Ташкента. Даст он Москве миллион другой мигрантов или не даст. Понятно, что русская экономика (в ее современном виде) сильно изголодалась за время ковида по дешевым рабочим ресурсам, и восстанавливает доковидный уровень мигрантов. Словно наркоман без привычной дозы, она испытывает серьезные проблемы, которые экономисты описывают сухо.

1. Кадровым дефицитом (не хватает рабочих рук).

2. Риском инфляции, так как дефицит влечет рост зарплат.

Популяризаторы объясняют – количество мигрантов в России упало вдвое (с 11 до 6 миллионов), замещение вакансий местными идет медленно, зарплаты растут слишком резко и разгоняют инфляцию.

- Да и потом, - возмущаются эксперты, - все Подмосковье заклеено призывами поехать на БАМ с зарплатами в 50 тысяч рублей. Не едут!

И ведь искренно возмущаются. Эти прекрасные люди, живущие в своих замках из слоновьей кости, с зарплатами в 10 «БАМов», живут в уверенности, что там внизу люди готовы надорваться за лишнюю тысячу, а за «пятерку» ринуться на другой конец Земли.

Хотя в соседней Германии, к примеру, наемный рабочий на стройке получает 2500 евро (около 300 тысяч), хороший мастер - уже 4-5 тысяч евро, а здесь - российскому гражданину предлагается зарплата узбекского разнорабочего, да еще с претензией: «Что нос воротишь? Не нравится? Потому что ты, ленивый, работать не хочешь!»

А россиянин из деревень ездит за тысячи километров на вахты в тундру. Вкалывает на золотых приисках Калымы, Чукотки. Только не за 50 тысяч, а за 150-200.

Там тяжелая работа, не все выдержат.

Но если поставить его перед выбором – ехать за 50 тысяч на далекую стройку или остаться дома. Он скажет – да, пошли вы, крохоборы, я эти деньги и у себя в деревне\поселке\городке заработаю.

И чиновники радостно: «Вот видите! Ленив русский народ!» И зовет узбеков.

Что, наверное, экономически целесообразно. Низкие зарплаты дают большую рентабельность и удешевляют конечный продукт – стройки мостов, дорог, городов.

Но заметьте, странно получается – нашу жизнь с низкими зарплатами, скромным уровнем жизни и тотальными стройками, в которых заняты иностранцы, - чиновники называют «экономическим ростом»...

И почему бы правительству, которое так волнуется о нашем уровне жизни, не решится эксперимент.

Заключить с подрядчиком строительства БАМа контракт, по которому расширять эту легендарную дорогу будут только российские граждане. И чтоб зарплаты их были - не ниже европейских. 300 тысяч? Да пусть даже триста!

Дорого обойдется БАМ стране? Подороже. Но тысячи российских мужиков будут биться за право поехать на эту стройку. И работать будут быстро и весело. А полученные деньги они пришлют в свои умирающие деревушки, зачумленные поселочки, городки. Родня оплатит наконец долги по ЖКХ, купит у фермера вдоволь мяса, отремонтирует дом. В муниципалитетах появятся дополнительные налоговые отчисления, потекут по омертвелому телу провинции денежки, оживят ее. Полегче станет людям.

А если нанять мигрантов - то и деньги уйдут в чужие государства. И в офшоры чиновникам. Думаете почему они так радеют за гастарбайтеров?

Еще раз - отдайте работу и зарплаты своим работягам. Ни копейки не пропадет. Каждый рубль в России останется. Причем – что невероятно - дойдет рубль до самого донизу, до провинции, до трудового человека, которого в России еще много. Несмотря ни на что.

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