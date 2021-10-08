«У русских что - завелись адаты*?» - Кавказ дивится жесткой реакцией Москвы на побоище дагестанцев в метро

Трое парней с Кавказа избили в метро Москвы парня, заступившегося за женщину. Фото: Кадр видео

История с избиением дагестанцами пассажира в московском метро получила разудалый размах и стремительно движется к абсолюту. Глядишь, ещё чуть-чуть, и дагестанцев распнут. Жертву представят к Герою. Население незаступившегося вагона за малодушие поразят в правах.

Можно, конечно, поворчать насчёт некоей театральности происходящего и попенять на проступающую сквозь народный гнев кухонную ксенофобию.

Но скажу парадоксальное – аплодирую главе СК Бастрыкину. Он сейчас гордо возвышается на волне народного гнева, одаривая наградами побитых и угрозами посадить надолго негодяев.

Пусть это не имеет серьезного отношения к закону в его европейском понимании (в Европе, кстати, положено вызывать полицию, а потому герои-спасители и там рискуют сесть). Но этот скандал, как ни парадоксально, полезен для России.

Перенимаем потихоньку кадыровский метод воспитания.

Помните, как чеченский паренек в московском метро издевался над рафинированным сверстником - москвичом, бросая в него пустые пивные банки? Через день джигит был на теле-ковре у Кадырова, и Рамзан его прилюдно разве что не побил. А потом вызвал главу ЖКХ и под камеры велел сделать хулигана дворником. И чеченец мел улицы. Я встретил его как-то в Грозном. Парень махал метлой и клялся, что скоро уедет за границу, так как «жизни теперь у него нет». Опозорил семью и род.

Кадыровские отмычки к кавказской душе работают. Чеченцы сейчас тише воды ниже травы. И если постреливают то, очень осторожно, не дай Бог, не оказаться в центре скандала, где их поджидает страшный позор и Рамзан.

Я много езжу по Кавказу и уверяю вас - там живут в большинстве своем культурные, как минимум - доброжелательные люди. Но стреноженные дома обычаями и адатами* плохообразованные юнцы вырываются из душного традиционалистского общества, напиваются водки и выливают на русскую равнину скопившуюся агрессию. Прибавим хорошую физподготовку, национальную любовь к оружию и закаленную в спортзалах волю к победе любым способом.

Но теперь семьям и кланам Москва посылает сигнал. Мол, по-братски предупреждаем - в Москве за такое поведение отныне ждет «коктейль Кадырова» – и наказание, и громкий позор, и перевоспитание.

У русских что - завелись адаты*?! – удивятся на Кавказе. И предупредят детей.

Но есть и другая опасность. Что российское общество снова приболеет тихим кухонным национализмом и решит, что кавказские хулиганы хуже русскоих. Что драка или поножовщина – возмутительнее, чем если кто-то рубит топорами собутыльников и выбрасывает из окон детей.

А быдло оно что на Кавказе, что в Саратове, что в Иркутске – быдло.

Они друг другу родственники. Братья по несчастью. Быдло генерирует глубинка, лишенная хорошего образования, страдающая от безденежья и вечного недофинансирования школ.

Быдло – это загубленные дети. Да, родителями. Но и государством, в конце концов...

И почему власть никак не может понять: корень многих проблем – наше бедовое образование?!

Что если не доплатить учителю, то придется нанять нового конвоира.

Спецназовца.

Построить тюрьму.

Заплатите учителям. Устройте детей в нищих городках!

И не придется нашим героям биться с нечистью на улицах, потому что и тех, и других мы порождаем сами.

*адат - древние обычаи, не прописанные в шариате.

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