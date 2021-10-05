Жена Клима Шипенко пришла на Байконур в черном платке. Стыковка корабля «Союз МС-19» с МКС прошла проблематично

Жена Клима Шипенко пришла на Байконур в черном платке. Фото: Роскосмос

Несмотря на то, что космос — сугубо научная сфера исследования и ювелирный труд, вселенная космонавтов построена на суевериях.

Весь космодром пронизан символизмом и табу.

И, как уже было понятно из трансляции запуска киноэкипажа корабля «Союз МС-19», все было построено на строгом расчете и...приметах.

Их целая библия.

Ракеты не летают по понедельникам.

Перед вылетом надо посмотреть комедию «Белое солнце пустыни».

Никогда не назначается старт на 24 октября (день траура, когда в 1960 году произошел взрыв ракеты-носителя МБР Р-16).

Мужчины сбривают усы.

Перед вылетом обязательно сажают дерево.

Перед вылетом обязательно сажают дерево. Фото: twitter.com

Ракету вывозят в 7 утра, перед ней по рельсам идет один из руководителей КБ, отвечающий за подготовку.

На взлетную площадку космонавты едут под песню «Трава у дома» - на автобусе есть подковы.

При подъеме на лифт космонавты поворачиваются и машут рукой, как Гагарин, но отвечать им нельзя!

На борту МКС их встречают хлебом и солью.

Словом, черная кошка на дороге с зеркалом по возвращении покажутся невинными шутливыми обрядами.

Считается, что на такую неподвластную и темную материю как космос может повлиять каждый неверный жест.

И 5 октября 2021 это снова подтвердилось.

Супруга Клима Шипенко, актриса Софья Карпунина, появилась на Байконуре в довольно траурном обличии. Серое пальто и черный платок, который обычно надевают на похороны. Многих участников запуска это смутило, но никто не решился сделать девушке замечание. Тем более, она была с детьми: годовалым сыном режиссера и семилетней дочкой Каталиной.

И если взлет прошел безупречно и штатно (даже иностранная пресса хвалит), то стыковка — проблематично. Космонавту Шкаплерову, почти как герою Мэтью Макконахи в фильме «Интерстеллар» на корабле "Эндьюранс", без бортинженера пришлось переходить на ручное управление во время стыковки с МКС, потому что произошел сбой обеих систем стыковки.

Это можно было наблюдать в эфире Первого канала.

Смотреть видеосюжет Стыковка корабля с киногруппой к МКС: прямая трансляция

Вот как звучали переговоры с Землей:

- Антон, если на дальности 40 метров и второй отпадет, наша команда — переходишь на ручное сбережение, — сообщили из ЦУП после неудачной попытки стыковки.

- В РОДК, правильно я понял? — уточнил Шкаплеров.

- Да-да-да. Давай.

- И еще информация: до конца зоны связи остается 10 минут. В 15-20 конец зоны связи.

Расшифровываем: после отказа ДВУХ систем стыковки Шкаплерову, у которого на борту перепуганные непонятной ситуацией актриса и режиссер, отводят десять (!) минут на соединение с МКС, после чего связь попросту оборвется. Невозмутимость командира экипажа в этот момент вопреки физиологии человека просто зашкаливала: он разговаривал так, будто находился на пляже с бокальчиком коктейля. Отвечал спокойно и даже меланхолично. И через 10 минут все сделал идеально. По сути спас всю миссию.

Фото: Роскосмос

— Пассив на станции, приемная антенна: два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе, — объяснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного.

— Это бывает, — подтвердил герой СССР и России Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса. — Две системы автоматической состыковки, из которых отказала одна, потом произошел автоматический переход на вторую. Она тоже не сработала [штатно]: приблизила довольно близко, но автоматическая стыковка не прошла. У нас есть резерв — ручное управление. Так что все нормально. Все космонавты тренируются делать эту операцию. Ситуация не чрезвычайная, но это был третий резерв для автоматического режима.

Через 3,5 часа после старта, в 15-22 по московскому времени «Союз МС-19» с экипажем проекта «Вызов» пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. В 17.05 были открыты люки. После чего экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешли на МКС.

Конечно, дело не только в черном платке. С Земли в день исторического пуска лучи темной энергии продолжают посылать специалисты по космосу и бюджетам Роскосмоса всех мастей, в том числе и неподражаемый паяц Юрий Лоза.

— На Первом пиарят полет в космос нескольких актеров (на самом деле одну актрису — Авт.), не имеющих о космонавтике ни малейшего представления, — написал в фейсбуке Юрий, активно защищающий теорию плоской Земли. — Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять — какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов. Понятно, что сами-то они ради пиара готовы на камеру тушить пожары и вырезать аппендиксы, но лучше бы этим занимались те, кто в данных вопросах по-настоящему разбирается.

Тинькофф стал партнером проекта «Вызов» — первого фильма в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В рамках проекта Тинькофф станет первым банком, который отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю.

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