Звезды без прививок сейчас в больнице: Елена Малышева – об отказе от вакцинации и покупке сертификатов

Елена Малышева объяснила почему сейчас надо обязательно вакцинироваться и сколько нужно антител для защиты от тяжелого течения болезни. Фото: кадр программы «Жить здорово!». Первый канал.

С обширным поражением легких сейчас проходят лечение от коронавирусной пневмонии певец Александр Серов и телеведущая Лариса Гузеева. 67-летний Серов и 62-летняя Гузеева не стали вакцинироваться, в итоге их госпитализировали. У Серова более 75% поражения легких, у Гузеевой – 65%. Организм Ларисы Андреевны справляется с болезнью с помощью врачей – телеведущая получает лечение, врачи надеются, что скоро пойдет на поправку. А вот у Александра Николаевича ситуация тяжелее – он в реанимации, не может обходится без дыхательной маски.

Коллеги Гузеевой прививались, а вот она не стала. Также было и с Серовым – его уговаривал сделать вакцину друг Игорь Крутой. Продюсер сообщил: «Саня не привился. Упрямился, не хотел». Теперь Серов в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. Удивительно, но экс-жена певца Елена Стебенева и сейчас в социальных сетях призывает людей не вакцинироваться. Хотя ее муж имеет медицинское образование и помогает семье певца расшифровывать сообщения от врачей Александра Серова. А ведь прививка — защита именного от такого тяжелого течения болезни и смерти.

Ведущая программы «Жить здорово», доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева сегодня записала видеообращение вот к таким «отказникам». 16 октября в России зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса - 1002 летальных случая.

Малышева говорит: «В России позорное первое место по ежедневной смертности в мире. У нас ежедневно умирает от коронавируса больше людей, чем в самых густонаселенных странах мира. У нас в отличии от большинства стран вакцинировано только около 30% населения. При этом у нас продаются сертификаты, люди их покупают, потому что живут по принципу – «назло маме уши отморожу». Елена Васильевна обсудила со своими подписчиками в соцсетях людей, которые покупают сертификаты о вакцинации – назвали их преступниками: «Преступники и те медики, которые по вопиющей безграмотности эти сертификаты продают. Это не врачи. Потому что врач осматривает человека перед вакцинацией, а дальше отправляет уже на прививку». Говорят, что в регионах именно те медработники, кто делает прививку – может имитировать процесс.

Елена Малышева ежедневно общается с докторами и учеными, которые лечат ковид в России и других странах. Доктор объясняет: «Сегодня ситуация такая, что вакцинироваться нужно срочно. Группе 60+ надо сделать бустерную - третью прививку: одну вакцину «Спутник Лайт» если вы болели или были вакцинированы двумя дозами «Спутника». Только самые безграмотные люди думают, что прививаться в пандемию не надо. Единственный способ прервать пандемию – вакцинироваться. Это известно тысячу лет. Примеров миллион. Например – полиомиелит. До прививки в России 15 тысяч детей ежегодно оставались инвалидами, парализованными, умирали. Как только в 50-е годы ввели прививку – обвальное падение до нуля. Гуманные идеи заставили человечество делать прививки – чтобы люди, которые не могут сопротивляться болезни не умирали». Елена Васильевна сравнила отказ от вакцинации с игрой в русскую рулетку: «В России ситуация горькая для нас, врачей. Безграмотное население не прививается и делает вид, что в чем-то разбирается. Привейтесь – это ваша жизнь».

Малышева, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала: предположительно для того, чтобы антител хватило, нужно, чтобы их было примерно в 4 раза выше референсных значений или больше 200 в единицах BAU. Доктор напомнила, что ревакцинацию нужно делать через полгода после первой вакцинации или болезни.