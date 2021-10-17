Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправляются к Земле: прямая онлайн-трансляция расстыковки космического корабля «Союз МС-18» и МКС

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Съемочная группа первого в истории снятого в открытом космосе художественного фильма – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко – в сопровождении космонавта Олега Новицкого возвращаются на Землю.

Смотреть видеосюжет Прямая трансляция расстыковки космического корабля «Союз МС-18» и МКС

Команда из трех космонавтов уже перешла с борта орбитальной станции на пилотируемый корабль «Союз МС-18». Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию расстыковки космического корабля «Союз МС-18» и МКС.

Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыли на МКС 5 октября. Они прилетели на борту корабля «Союз МС-19», а возвращаются на Землю «Союзом МС-18».

К месту посадки аппарата из казахстанских городов Жезказган и Каралык уже выдвинулись поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», они доставят туда медиков и специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию космонавтов. Приземление спускаемой капсулы ожидается в воскресенье утром – в 07:36 по московскому времени.

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Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. С места приземления пройдет прямое включение для зрителей (подробности).