Юлия Пересильд и Клим Шипенко возвращаются на Землю: прямая онлайн-трансляция посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18»

Фото: Первый канал/Роскосмос/YBW

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким возвращаются на Землю после 12 дней на МКС. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-18» в степи Казахстана.

Смотреть видеосюжет Прямая трансляция посадки спускаемого аппарата космического корабля « Союз МС-18»

Ожидается, что капсула со съемочной группой и отснятыми ими материалами для блокбастера с рабочим названием «вызов» приземлится в 7:35 по московскому времени. На месте посадки троих космических путешественников ждут медики, спасатели и вооруженные видеокамерами журналисты. Ранее туда было доставлено специальное оборудование, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию космонавтов.

Покидая борт МКС, Юлия Пересильд и Клим Шипенко тепло попрощались с теми, кто остается на орбите – российскими космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, тремя астронавтами НАСА Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, а также японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.

Напомним, актриса и режиссер вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым прибыли на МКС 5 октября. Они прилетели на борту корабля «Союз МС-19», а возвращаются на Землю «Союзом МС-18».

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Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. С места приземления пройдет прямое включение для зрителей (подробности).