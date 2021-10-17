Мистическая смерть российской семьи в Албании: Туристов нашли в комнате отдыха ещё до входа в парилку

Одного из погибших туристов нашли на бортике бассейна со свешенными в воду ногами. Фото: EAST NEWS

Албанская полиция расследует гибель четверых российских туристов, случившуюся в минувшую пятницу, 16 октября 2021. Супруги Сергей и Наталья Буренковы, их дочь Екатерина со своим женихом Никитой Белоусовым поздно вечером были найдены мертвыми в сауне пятизвездочного отеля «Глория Палас» в городке Керрет.

Все четверо приехали в страну еще 10 октября, днем ездили по разным городам, а вечером возвращались в гостиницу. Так произошло и в злополучную пятницу. Туристы не стали ужинать, а сразу заказали сауну, куда и отправились из номера, судя по записям с камер видеонаблюдения.

Они попросили доставить им вино и фрукты. Работник отеля за 15 минут подготовил заказ и позвонил в сауну. Однако ему никто не ответил. В течение часа он сделал еще несколько звонков, но также безрезультатно. Тогда служащий открыл помещение сауны и обнаружил там жуткую картину. Один из россиян лежал в шезлонге в комнате отдыха, еще двое находились рядом на скамьях, а четвертый сидел на бортике бассейна, свесив ноги в воду. Никто из них не подавал признаков жизни.

Вскрытие пока не произведено, поэтому приходится лишь гадать о причинах странной смерти наших соотечественников. Первоначальной версией полиции было: туристы погибли от высокой температуры и недостатка кислорода в крови. Но, по всем признакам, в парилку они зайти так и не успели. По другой версии, туристы могли съесть или выпить что-то до прихода в отель, а уже в сауне их настигло отравление. Однако, с трудом верится, что в этом случае всех четверых смерть настигла одномоментно. К тому же, по данным следствия, лица погибших не искажены судорогами, как это бывает во время острых спазмов.

Пока ясно одно: туристы умерли мгновенно, не успев подать сигнал о помощи. Полиция сейчас проверяет вентиляцию в сауне, выясняя, не мог ли через нее в помещение попасть некий ингредиент, вызвавший внезапную смерть. Хотя, сотрудник отеля, обнаруживший тела, утверждает, что воздух был вполне нормальным. Мистические обстоятельства гибели россиян вызывают серьезные подозрения в отношении персонала «Глория Палас». Так ли искренны были сотрудники гостиницы, описывая обстоятельства трагедии? Думается, криминальную версию происшествия не следует сбрасывать со счетов.

Посольство России в Албании находится в тесном контакте с полицией и следит за ходом расследования.

ПОХОЖАЯ ИСТОРИЯ

Столь же таинственной стала смерть жителя Екатеринбурга Сергея Цукрука на курорте в Турции в мае 2018 года. Он отдыхал с женой и маленьким сыном. В один из дней супруга Сергея вернулась с завтрака и обнаружила мужа в ванной комнате без сознания. Спустя несколько суток он умер.

Россиянин был спортивным, крепким, здоровым мужчиной без вредных привычек. Медики же сообщили, что в его крови (утром!) якобы была обнаружена «огромная доза алкоголя». Мол, это могло быть попыткой суицида. Но на фото, сделанном за час до трагедии, Сергей снят вместе с сыном и выглядит трезвым и веселым. Его переписка в телефоне с коллегой по бизнесу, зафиксированная в это же время, свидетельствовала, что мужчина радовался отдыху, строил планы на будущее.

Родные Сергея до сих пор пытаются узнать обстоятельства его гибели. Они требуют у клиники, где скончался россиянин, предоставить данные анализов, с которыми он поступил.