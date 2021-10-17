Бывшая жена Прохора Шаляпина выходит замуж: пышное платье и кольцо за 3 миллиона

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина Фото: Иван ВИСЛОВ

С момента помолвки бизнес-леди Ларисы Копенкиной, которая спустя шесть лет после развода с Прохором Шаляпиным вновь собралась под венец, прошло меньше месяца. В конце сентября на вечеринке в караоке счастливая невеста на все лады нахваливала публике избранника-криптовалютчика Василия Райского и шутила о том, как они с Прохором и его женой Татьяной Дэвис будут жить одной большой семьей. Однако, всего через несколько дней канадская миллионерша скончалась от коронавируса - Шаляпин теперь вдовец...

Эту трагедию Копенкина приняла так близко к сердцу, что даже хотела перенести собственную свадьбу. Однако, в последний момент все решили оставить в силе: 23 октября пара официально вступит в брак. А сегодня будущая жена наконец обзавелась главными атрибутами: свадебным платьем и кольцом с бриллиантами. Выбирать наряд невесте помогала дочь жениха - начинающая певица Аника.

Лариса вместе с Аникой выбрали свадебное платье за 158 тысяч рублей.

- За тот год, что мы с Васей встречаемся, Аня стала мне настоящей подружкой, я с ней советуюсь по всем свадебным хлопотам, - рассказала kp.ru Лариса Копенкина. - Также на семейном совете мы втроем решали, стоит ли сейчас проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Все-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней и даже собиралась в ближайшее время лететь в Америку к ним в гости. Никто и представить не мог, что все закончится так страшно. Последний раз мы с ней списывались 30 августа, а после все мои сообщения оставались без ответа. И все равно мы до последнего верили, что Таня выкарабкается.

Лариса Копенкина познакомила будущего мужа с Прохором Шаляпиным.

Лариса Копенкина познакомила будущего мужа с Прохором Шаляпиным.

В итоге будущие молодожены решили устроить скромный праздник только для самых близких. Организацией займется близкая подруга Копенкиной, продюсер Диана Бичарова. Уже известно, что невеста будет в нежном кремовом платье с ажурными рукавами и пышной юбкой: это наряд обошелся бизнес-леди в 158 тысяч рублей. А вот обручальное кольцо, которое Ларисе преподнес жених, потянуло почти на 3 миллиона. При том, что на помолвку Райский уже отметился "каратником". Как уверяет жених, денег на дорогие подарки хватает: мол, несколько лет назад он удачно вложился в криптовалюту, и теперь его можно назвать даже не миллионером, а долларовым миллиардером.

Кольцо с бриллиантами обошлось жениху почти в 3 млн рублей.